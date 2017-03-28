北京城市总体规划草案：2020年人口规模2300万

（联合早报网讯）北京市规划国土委透露，划定北京未来15年发展蓝图的《北京城市总体规划（2016年-2030年）》草案编制日前完成，开始征求公众意见。在城市规模方面，草案提出，2020年北京人口规模2300万人。

据新华社报道，这份草案紧扣城市的战略定位、空间布局、要素配置、城乡统筹四个中心环节，紧紧牵住疏解非首都功能这个“牛鼻子”，着力破解“大城市病”，提高城市治理能力。

据介绍，草案六个部分包括：落实首都城市战略定位，明确发展目标；调整城市空间布局，疏解非首都功能，优化提升首都核心功能；科学配置资源要素，提高城市发展水平；加强历史文化名城保护，强化首都风范、古都风韵、时代风貌的城市特色；提高城市治理能力，着力解决“大城市病”，以及转变规划方式，保障规划实施。草案描绘了北京作为中国首都和迈向国际一流和谐宜居之都的规划蓝图。

草案提出了北京至2020年、2030年、2050年三个阶段的发展目标。其中，草案提出，至2030年，基本建成国际一流的和谐宜居之都，治理“大城市病”取得显著成效，首都核心功能更加优化，京津冀区域一体化格局基本形成。

在城市规模方面，草案提出，2020年，人口规模在2300万人；2020年，城乡建设用地规模减至2860平方公里左右；2030年，城乡建设用地规模减至2760平方公里左右。

草案提出，城市空间结构打造“一主”“一副”“两轴”“多点”。“一主”指中心城区，包括东城区、西城区、朝阳区、海淀区、丰台区、石景山区；“两轴”指中轴线及其延长线、长安街及其延长线；“多点”指门头沟、房山、顺义、大兴、亦庄、昌平、平谷、怀柔、密云、延庆10个周边城区。

在历史文化名城保护方面，草案提出四个空间层次范围，即旧城、中心城区、市域和区域；两大重点区域，即旧城和三山五园；三条文化带，即长城文化带、运河文化带、西山文化带。

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