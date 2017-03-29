港警三层架构迎回归 五月起连串演习

（联合早报网讯）为庆祝今年七一回归二十周年，预计会有国家最高领导人访港，香港警方已作出部署，设立三层策划架构，负责筹备各项相关活动的警务工作。五月至六月会举行一连串演练。

香港《星岛日报》引述最新一期的《警声》报道，设立的三层策划架构的第一层，会由副处长（行动）刘业成主持警队督导委员会，成员包括各主要单位指挥官，主要负责制订行动策略及指导策划工作。

第二层架构则由助理警务处长（行动）郑耀武带领的警察总部策划及统筹小组，负责根据委员会订立的策略，进行筹划行动计划及制订相关安排。小组成员包括各总区应变大队指挥官、所有总区高级警司（行动），高级警司（职员关系），以及所定出七项工作小组主席及场地指挥官等。

第三层架构则包括负责不同范畴的七项工作小组及由委员会委任的场地指挥官，各工作小组会由一名高级警司指挥，分别负责刑事支援、战术及训练、人力资源、资讯及通讯科技、交通及运输、传媒及公共关系与膳食及物流等七项工作的筹备及执行工作，而场地指挥官则负责行动部署及场地指挥等工作。

除三层架构外，行动部大型活动策划组，会为警队督导委员会与警察总部策划及统筹小组，提供行政支援，并担任联络及协调角色。据知，警队督导委员会已召开三次会议，除制订出三层架构各自负责的工作外，亦为加强装备及确保各人员具有足够能力处理回归二十周年的相关行动，警队将于五及六月，举行一连串演习及训练，也会在六月中旬安排大型行动训示。

《警声》引述刘业成称，回归二十周年的相关警务工作将充满挑战，未来的筹备工作也非常繁重，警队各人员须作好准备。

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