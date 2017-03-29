新华社评国足负伊朗：输球无需责难 足球没有捷径

（联合早报网讯）中国国足28日晚在2018世界杯预选赛亚洲12强赛第7轮赛事中0-1负于伊朗队。新华社在赛后发表评论文章称，输球无需责难，客观存在的实力差距不可能在短时间内抹平，足球世界没有捷径。

文章称，0：1的结果和整个过程都折射着中国足球和亚洲先进水平之间的差距。客观存在的实力差距不可能在短时间内抹平，只要上场1：0力克韩国的那股精气神儿一直延续，就算这支国足最终还是无缘世界杯，仍然值得点赞。

文章指出，相比较结果，整个过程国足所表现出来的状态才是更应该关注的，这也是里皮带给目前这支国足最大的财富。在这场比赛的大部分时间里，国足的表现还算合格，基本延续了上一场力克强敌的那种精气神儿，纵然技不如人，也能令对手不敢大意。

文章认为，虽然希望球队能最终创造奇迹打进世界杯，但在足改进行了两年的当下，不需要去“豪赌世界杯”。这也包括下届奥运会甚至下一届世界杯。如果说世界杯或者奥运会资格是一颗硕果，足改就是通向摘取硕果的那条唯一大道，除了这条路没有任何捷径可走。

文章最后强调，足球世界真的没有捷径。世界杯冠军这样的梦想对中国足球当然太遥远，但即使是成为亚洲一流球队，同样没有终南捷径，如果说赢了韩国令人兴奋，这场失利则令人冷静。足球总有一时的输赢，但要想长久地成为亚洲一流球队，其实一两场胜负并不那么重要，重要的是坚实走在足改的道路上，牢记久久为功和“功成不必在我”的理念，当足改在青训上结出累累硕果，进军世界杯或奥运会恐怕都是水到渠成之事。

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