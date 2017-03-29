全国人大西藏代表团访英

（联合早报网讯）由中国全国人大常委会委员、全国人大民族委员会副主任委员白玛赤林率领的全国人大西藏代表团25日至28日访问了英国曼彻斯特和伦敦，与英国议会、大学、媒体等社会各界交流，介绍西藏经济社会发展情况。



中新社报道，在曼彻斯特，代表团会见了曼彻斯特市议会副议长休·墨菲。在伦敦，代表团会见了英国议会外交委员会主席布伦特、议会跨党派中国小组主席格雷厄姆，并与小组成员座谈。代表团还与英国主流媒体及智库代表进行了交流。

白玛赤林表示，今年是中英建立大使级外交关系45周年，也是中英关系“黄金时代”深入发展之年，两国政治经济文化交流日益密切。他表示，此次全国人大西藏代表团到访英国是一次友谊之旅，希望向英国各界介绍西藏经济社会发展的真实情况，加强两国及议会间各领域的对话交流。

英方表示，近年来，西藏经济社会发展取得显著进步，但一些西方媒体对西藏情况的报道不平衡、不客观，代表团的到来让英国各界有机会了解西藏的真实情况，希望英中双方能进一步加强议会间交流，更好地促进英中关系发展。

代表团还与伦敦的藏胞进行了交流，并与威斯敏斯特大学藏学家及部分师生座谈，回答了他们提出的关于西藏经济发展、扶贫、传统文化传承和发展、环境保护、宗教信仰自由等方面的问题。

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