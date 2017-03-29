枪杀中国公民巴黎警察被停职关押

（联合早报网讯）法国当地时间3月28日18点（北京时间29日零点），法国巴黎警察部门多位官员在巴黎警察总局会见当地多位华人侨领，商谈有关26日晚刘姓中国公民在巴黎19区遭警察枪杀及其后续事件的处理问题。另据欧洲时报报道，28日晚，数千人包括华人及其他族裔当地人集聚在巴黎19区警察局门前，要求警方给予公正透明的说明。

据澎湃新闻网报道，法国中国和平统一促进会执行会长王加清表示，“此次到会的共有法国方面18位代表，其中包括巴黎警察总局局长、法国巴黎19区区长、19区警察局局长等法方警察和政府官员。现场参会的华人侨领有21人。”

王加清表示，“根据法方参会人员宣布的消息，目前在26日晚枪杀刘姓中国公民的警察已经被停职关押审查。”“法国警察内部两个独立部门的审查程序也已经紧急启动。会议进行了约3个小时。”

在中国外交部28日的例行记者会上，发言人华春莹表示，“获悉此事后，外交部高度重视，立即指示中国驻法国使馆启动应急机制，第一时间向法方提出交涉，要求法方尽快查明真相，并采取切实有效措施保障在法中国公民安全与合法权益，理性对待旅法侨胞对此事件的反应。”法国外交部方面也于当日回应称确认在法中国人的安全是一项“优先事务”，“法方目前正在对该事件展开调查，其目的就是要弄清事件的原委。关于调查的更多信息，将由法国内政部和巴黎警察局发布。”

华春莹表示，“我们也希望旅法侨胞以合理合法的方式表达诉求。”此前据中新网3月27日报道，在当地时间27日夜的抗议活动中，有35名示威者遭到警方的逮捕，事件还造成多名示威者受伤。王加清表示，“我们已经向警方提出全部释放被逮捕的35人的要求，同时还要求警方提供一个可供公众悼念的公开场所。”

另据欧洲时报报道，巴黎警察总局局长卡杜表示，三名涉事警察已经暂时停职等待接受调查，包括“受伤”警察；允许华人举行合法的悼念活动；35个被捕的华人已经有26个被释放，其余的9个人在延长羁押24小时后，经过法律程序后，将尽快释放。

28日夜，又有数百位巴黎当地华人华侨来到巴黎19区警察局前静坐示威，悼念死者。据一位现场参加静坐活动的温州人表示，“现在静坐活动才刚刚开始，预计到场参加静坐示威活动的总人数可达数千人。” 根据受访人传回的现场视频显示，有非亚裔面孔的人也参加到了示威活动之中并呐喊口号。

欧洲时报报道，截至当晚23时，现场比较平静。23时12分，忽然有人向警察投掷爆竹。警察立即用催泪弹还击，现场一度混乱。随后，警察发现在中心场地之外的外围地带有人在与他们“打游击”，遂将主要的注意力集中转向对付这些人，据称这些人不是华人。

此前欧洲青田总会会长陈少奇呼吁，参加示威活动的华人华侨切勿有冲动行为。王加清也指出，“在异国他乡，我们应该选择利用当地的法律武器保护自己切身利益。”

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅