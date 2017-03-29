蓝皮书报告显示中国流动和留守儿童约1亿人

（联合早报网讯）3月28日发布的中国首本流动儿童教育蓝皮书显示，截至2015年10月1日，全国流动人口总量已达2.47亿，作为流动人口子女的流动儿童和留守儿童这两个群体总数约1亿人。

中新网报道，这本由21世纪教育研究院和新公民计划编著的《中国流动儿童教育发展报告（2016）》梳理了中国流动儿童教育的发展和政策演变、当前我国流动人口的新特征与新趋势、流动儿童义务教育财政供给等，对各地解决流动儿童教育的政策进行了研究，并提出建议：要顺应人口流动和城市化的内在规律，简化和降低流动儿童进入公办学校的条件，建立以流入地省级政府为主的义务教育财政供给体制。

蓝皮书数据显示，截至2015年10月1日，全国流动人口总量已达2.47亿，全国每6个人中就有1个处于“流动”之中，作为流动人口子女的流动儿童和留守儿童这两个群体总数约1亿人。

截止2014年底，城市义务教育阶段流动儿童在公办学校就读比例为79.5%，仍有超过200万的流动儿童未能进入城市公办学校，只能在民办学校或者条件简陋的打工子弟学校就读。

根据国家卫生计生委发布的《中国流动人口发展报告2015》，大城市吸纳跨省流动人口的数量、人口聚集态势进一步增加。流动人口的流动性减弱，常住化和家庭化趋势日益显著，正在成为流入地城市稳定的就业者和居住者。流动人口的居留稳定性增强，融入城市的愿望强烈。他们在现居住地平均居住时间达5年以上的占37%。值得一提的是，在现居住地出生的流动儿童比例不断上升，从2010年的35%上升到2013年的58%。他们虽然被称为“流动儿童”，却从未在老家生活过，生存状态与父辈完全不同。

但目前中国尚未制定全国统一的有关随迁子女学前教育的管理规范，也未将其纳入基本公共服务范畴，使得外来务工人员子女的学前教育机会难以得到保障，学前教育品质难以得到有效提升。

据2015年有关研究机构在上海、广州及重庆三地展开的调查显示，学前教育低品质及家庭教育缺失是都市外来务工人员子女学前教育两大主要现状。子女入园难、入园贵是各都市外来务工人员反映其所在地区学前教育存在的最大问题。

在幼儿园师资上，呈现“力量薄弱、流动性大”的特点。调查显示，外来务工人员子女所在幼儿园的教师学历以中、大专为主；在高强度工作量下，教师月工资整体不高。在此情况下，教师不仅对职业身份认同迷茫，也造成教师流动性高，以上海市为例，52.6%教师的教龄为1年以下，仅10.5%的教师工作时间超过3年。

在家庭教育上，调研组发现外来务工人员子女家庭教育功能弱化对孩子的教育十分不利。一方面，家长对孩子期待很高，但因教育观念落后，再加上综合素质能力较低、低投入，无法提供有效的支持。另一方面，外来务工人员子女家长教养方式单一，在意结果，不注重过程，孩子在学习方面出现问题时家长往往采用说教批评方式，甚至出现打孩子的现象；如重庆市59.3%的家长表示教育方式是说教批评方式。

蓝皮书建议，各地要通过科学地预测人口，调整城市规划，增加公共服务和基础设施的供给，顺应人口流动和快速城市化的大趋势；扩大城市教育公共服务的供给，简化和降低流动儿童进入公办学校的条件，保障流动儿童的受教育权利。促进农民工随迁子女异地中考、高考；重视改善农民工子女的学前教育。

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