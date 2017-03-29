退警消喊蔡英文“该不该杀” 台总统府：仇恨言论极不恰当

（联合早报网讯）为抗议年金改革，台湾警消联盟今天号召3000人兵分六路到各部门陈情，一早9点就先直攻台总统蔡英文忠烈祠春祭现场陈情，指政府应遵守不溯及既往与信赖保护原则，新北市退休警察人员协会理事长林国春一度在抗议时，喊出“蔡英文养尊处优，该不该杀”等口号。

台湾联合报报道称，对于警消联盟大串连，行政院、府方、官邸从昨天就严阵以待，架设层层拒马。今天上午政院各个出入口也有大批警力管制出入人员，严防陈抗民众冲进行政院。蔡英文永和寓所方面也配置了大量拒马与路障，并部署警力因应。

对于警消联盟的诉求，台总统府表示，年金制度改革的目标就是确保每一位国民都能有拥有安心而有品质的退休生活，经济安全无虞，也让国家有限的资源能够公平并且永续的照顾到每一个人，国人更高度期待年金改革的成功。有关改革方案的研拟，透过年初的年金改革国是会议已经提出了许多具体的方向，政府都会全力以赴，确保这些改革的目标能够达成，而讨论过程中，政府期待并且欢迎社会上每一种对于年金改革的意见、想法都能充分讨论，完整沟通，让制度的革新更加成功。

对于新北市退休警察人员协会理事长林国春在忠烈祠外抗议时，指蔡英文“养尊处优，该不该杀”，台总统府发言人黄重谚表示，对于有政治人物以“该不该杀”总统等仇恨言论煽动群众情绪，府方认为，政治人物担当社会责任，这样的言行极不恰当，不仅无法获得社会大众的认同，更无助于问题的解决。

台行政院发言人徐国勇也指出，政府尊重人民集会游行的权利，但期盼大家能和平理性的表达意见。他说，目前年改会与考试院将就相关改革法案提交立院审查，因此相关方案最后会由立委根据职权来做审查、决定，政院一切尊重。

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