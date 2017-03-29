美国电动车巨头特斯拉：腾讯入股为“被动投资”

（联合早报网讯）特斯拉（Tesla）提交给美国证券交易委员会（SEC）的监管申报文件显示，中国互联网科技巨头腾讯本月份收购了特斯拉5%的股权。

但特斯拉称这次收购为“被动投资”，这意味着腾讯还无法在特斯拉的业务运作方面拥有发言权。

BBC中文网报道，这起交易涉及金额达到了17.8亿美元。消息宣布后，特斯拉股价周二上涨2.7%，成立仅仅14年的特斯拉市值达到450亿美元，在汽车行业仅次于通用和福特。

市场普遍认为腾讯的投入为特斯拉即将推出的大众车型Model 3 提供了重要的资金支持。本月稍早时候特斯拉宣布，希望通过出售股票和债券等方式为新车型的开发和推广募集12亿美元资金。

在香港上市的腾讯是亚洲最大的科技公司之一，目前市值达到了2750亿美元，约为特斯拉市值的六倍。

申报文件显示，腾讯通过旗下黄河投资（Huang River Investment Limited）以17.78亿美元在公开市场收购了特斯拉816.75万股股票，占股5%。

腾讯成为特斯拉第五大股东，前四大股东分别为特斯拉公司创始人及现任CEO埃隆-马斯克（Elon Musk），持股大约21%；富达投资（Fidelity），持股14%；英国投资基金Baillie Gifford，持股8.2％；美国投资基金普信集团（T. Rowe Price），持股7.3%。

特斯拉去年在中国营收增长超两倍，但数字并不乐观。这可能是马斯克（Elon Musk）在腾讯入股消息宣布后将腾讯成为“投资人和顾问”的原因。

马斯克周二（3月28日）在推特上说：“很高兴腾讯能成为特斯拉的投资人和顾问。”马斯克没有解释“顾问”的具体角色，但他在另外一条推特上说，特斯拉的新车型Model 3没有吸引到太多来自中国的订单。这款新车型计划在今年晚些时候在美国上市。

特斯拉在中国的数据并不乐观。今年3月，特斯拉宣布，其2016年在中国的营收突破10亿美元，较2015年增长两倍多。按照去年营收计算，中国成为特斯拉第二大市场，仅次于美国。

但从绝对数据看，2016年1-11月，中国特斯拉的进口量是8500辆。业内人士称，如果不能实现本土化生产，特斯拉在竞争激烈的中国新能源车市场很难实现较大突破。

特斯拉一直对中国市场寄予厚望。中国已是全球最大的新能源汽车市场，特斯拉在中国的市场份额仍然微乎其微。

此次投资特斯拉并成为其第五大股东的腾讯凭借微信等应用工具积累了大量用户，目前正大举进军汽车产业，已投资的对象包括中国网约车公司滴滴，还投资了至少两家中国的新能源车生产商。

“对于特斯拉来说这当然是棋局的重要一步，”汽车市场研究公司LMC Automotive预测部门的高级副总裁杰夫-舒斯特（Jeff Schuster）认为，这些现金流入还能帮助特斯拉开拓中国市场。

对于腾讯来说，未来和特斯拉可能的合作领域将包括无人驾驶的电动汽车，以及借此技术开发娱乐到电子商务、物流等辅助项目。

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