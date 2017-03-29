台湾警消反年改游行 政院前高喊执政无能

（联合早报网讯）台湾警消联盟今天为年金改革在台北市发起七路游行，其中一路下午到台湾行政院大门口抗议，高喊“执政无能、斗争起家”，“蔡英文下台、林全下台、林万亿下台”等口号。

台湾中央社报道，台湾警消联盟、全国教育产业总工会与新北市退休警察人员协会等，为抗议年金改革政策，发起游行，上午到台北市忠烈祠抗议，向台总统蔡英文下跪陈情；下午1时起前往总统官邸、行政院、监察院、立法院、考试院与内政部等处抗议。

其中，前往行政院大门抗议者，包括高雄、苗栗、新竹市、桃园、基隆、宜兰等警消联盟成员，另有军公教团体、蓝天行动联盟等团体前往声援，约有数百人。

基隆退休警察协会理事长林良荣说，职业是自由选择，他因为希望能有稳定的退休生活而当警察，现在政府却逼他们吐钱，简直是土匪强盗，刻意分化社会。

抗议群众高喊，“蔡英文下台、林全下台、林万亿下台”、“执政无能、斗争起家”、“夺退休金、造潜水艇”等口号，并一度推挤行政院门口警察和护栏、丢鸡蛋，另有一人企图翻越拒马，因手受伤被请进政院休息。

后由行政院副秘书长宋余侠出面接下陈情书。

有数名抗议者质疑现场采访游行的记者在为行政院宣传，动手推记者并用脏话辱骂，场面一度混乱。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅