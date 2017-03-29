社科院预测中国一季度GDP增长6.8%

（联合早报网讯）2016年中国经济实现6.7%的增长，在今年的政府工作报告中提出今年的预期目标是6.5%左右。今年一季度即将结束，在经济下行压力加大、国内外形势日趋复杂的情况下，中国宏观经济将表现如何？中国社科院财经战略研究院课题组报告认为，今年1季度中国经济将继续保持企稳回升的态势，预计GDP增长6.8%，消费物价指数上涨1.4%。

据新京报报道，在3月29日下午举行的宏观经济形势季度分析会上，财经院综合经济战略研究部副主任汪红驹研究员从多方面分析了原因：工业生产略有加快，固定资产投资、房地产投资、民间投资增速略有提高，基建投资增速高于去年同期；中上游行业继续去产能，部分行业在前期去库存之后补库存。

“在国际因素、补库存、投资需求小幅加快等因素共同作用下，工业生产出厂价格指数大幅上升，带动企业利润恢复性上涨，财政收入状况好转，进口规模大幅上升。”汪红驹表示，同时，热点城市房地产价格继续上涨，更多的城市加入需求侧限购限贷行列。不过，工业生产出厂价格和房地产价格上涨将带动固定资产投资价格上扬，同时将大量资金吸附在非生产性二手资产市场中，进一步侵蚀固定资产投资的资本形成率，不利于提高潜在经济增长率和全要素生产率。

报告预计，二季度工业生产继续温和增长，投资增速略微下降，消费平稳增长，出口改善难度较大。PPI同比增速回落，CPI温和回升。对于房地产市场来说，要抑制热点城市房价过快上涨，升级地产限购限贷政策，同时要有效改善供给。总体来看，预计2017年上半年GDP增长6.7%左右，完成全年增长6.5%的目标不成问题。

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