骗取同学信息网贷百万 湖南一高校生被拘

（联合早报网讯）湖南省衡阳市珠辉区公安分局透露，该局酃湖派出所民警于2月25日破获了一起涉案100多万元（人民币，下同）的系列诈骗案。后经媒体披露，犯罪嫌疑人李宁是湖南工学院四年级学生，曾利用担任所在学院学生会主席的“职务之便”，以创业为名骗学生办理高额贷款。

据中新社报道，李宁最早时曾告诉五位室友自己要创业做生意，需要借用他们的身份信息在网贷平台上贷款，本金和利息都由他来归还。他们要做的是收到贷款后把钱转给他。此后，李宁还通过其学生会主席的身份获得新生干事的信任，将其身份信息提供源扩大。但凡愿意提供信息或愿意介绍提供信息者的，都可以获得一定佣金。

依照李宁描述，提供信息者只要手持身份证拍下照片或录制视频，留下身份证号、银行卡号、学生证、学信网（注：中国教育部指定的学历查询网站）账号密码和父母的联系方式即可，他依此获得贷款。

但实际上，李宁并没有将钱用于创业，而是用于自己挥霍， 2016年资金链发生断裂时，还尝试用新贷款冲抵负债。最终，因为欠贷和利息数额越来越大，李宁无法偿债，涉事学生亦向公安机关报警，使其被当地酃湖派出所拘留。

最终，李宁案共涉及27名受害人，其中26名皆为本校学生，大多数为2016级新生，每个学生被骗贷金额在1万元到7万元不等，而催债短信，有一些已发送到他们父母处。

过去几年里，内地大学生借贷问题乱象频出。2016年，河南一名大学生因赌球从网贷借贷60多万元，无法偿还后跳楼自杀。在一些地方还出现了女大学生拍裸照用于借贷的现象。

网贷之家研究员王海梅表示，近年来，随着互联网金融平台的野蛮生长，越来越多不良平台开始引诱大学生过度消费和诱导学生借新还旧，另外部分平台审批过于宽松，仅凭身份证及学生证即可申请，也造成部分无克制力的学生深陷其中。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅