上海：婴儿死亡率十多年保持发达国家和地区水平

（联合早报网讯）上海市卫生计生委主任邬惊雷今天（29日）表示，2016年上海地区婴儿死亡率3.76‰，连续十多年保持世界发达国家和地区水平。邬惊雷透露，2017年底前，上海二级以上综合医院将全部恢复儿科门诊服务，三级综合医院和承担区域医疗中心任务的二级综合医院提供儿科门急诊服务。引导和鼓励有资质的社会医疗机构提供儿科诊疗服务。

中新社报道称，近年来，上海儿童健康服务能力虽然取得不俗的进展，形成了包括儿童专科医院、综合医院儿科、社区卫生服务中心和妇幼保健机构在内的覆盖城乡的儿童健康服务体系。目前全上海共有179家医疗机构提供儿科诊疗服务。六家危重新生儿会诊抢救中心，与16个区实行分片对接，形成“覆盖全市、及时响应、有效救治”的安全保障网络。

上海还出台了中国国内首部省级儿童健康服务能力专项规划，并构建东南西北中五大区域儿科联合团队，促进优质资源纵向延伸，提高儿科服务同质化水平。据统计，上海五家儿童专科医院和儿科优势医院全年门急诊量增幅由2015年的7.3%下降到2016年的1.0%，全年出院人次数增幅由2015年的9.4%上升到2016年的11.3%，儿科就诊下沉和专科优势集聚的效应初显。

邬惊雷坦言，与不断增长的人口规模和民众不断增长的健康服务需求相比，上海儿童健康服务能力仍存在差距。邬惊雷表示，上海将加快完善儿科联合团队内部管理、双向转诊、培训、人才柔性流动、信息化等制度建设，同时，将儿童健康管理纳入家庭医生团队服务内容。他说，上海还将加快出生缺陷诊断技术研究，开展遗传咨询服务，为打造国内人类遗传领域的制高点奠定基础，通过医疗科技创新实现产业化。

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