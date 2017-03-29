反“去蒋化”挨轰 柯反呛要入民进党

（联合早报网讯）台北市长柯文哲日前受邀出席马来西亚学生餐叙活动，一席反对“去蒋化”言论，遭民进党立委段宜康痛批不懂历史和文化。柯文哲昨天（28日）在泰国受访时反呛，如果每件事情都要完全与民进党一样，“那我去参加民进党就好了”。

自由时报报道，柯文哲率团出访东南亚，27日晚间受邀出席大马学生餐叙并发表演说，柯也趁机表态，直言“去蒋化”没有办法解决台湾的问题，容忍是自由的基础，就连马来西亚也碰到华人与马来人共融的问题，“现在大家只看到彼此的不同，却忽略我们有更多的相同”。此番言论，让段宜康怒批柯文哲不懂历史和文化。

柯文哲在泰国机场出关后受访时表示，在台湾，每个人都可以表达意见，台湾历史上从西班牙、荷兰、明郑、满清、日本到国民党政权，每段历史都是切开的，但“如果每个人都要执着于过去的某一段，只会让这个国家更分裂”。他的立场很简单，就是“我们有不同过去，但要不要走向共同的未来”，这点他态度一致。

对此，民进党台北市议员颜若芳直言，看到柯文哲拉拢深蓝选票的言论，快昏倒了，因为柯的说法扭曲了“去蒋化”行动。北市议员江志铭也说，“去蒋化”是转型正义的一部分，其功过由历史判断，但不能神格化，柯此番言论将冲击自己选情。

柯则否认是为了选举才发表此言论，他强调一直都这么讲，重要的是，怎么做台湾会比较好。

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