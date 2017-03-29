59.60克拉无暇艳彩粉红钻将亮相香港苏富比

（联合早报网讯）香港苏富比瑰丽珠宝及翡翠首饰2017年春拍将于4月4日在香港会展中心举行，其中备受瞩目的拍品是一枚59.60克拉椭圆形内部无暇艳彩粉红钻，估价逾6000万美元。

新华社报道称，记者今天（29日）在苏富比传媒预展上见到了这枚名为“粉红之星”的粉红钻，其分量超然，颜色浓艳，晶莹剔透，是美国宝石学院历来评定过的最大颗内部无暇艳彩粉红钻。

苏富比珠宝部亚洲区副董事朱恺雅向记者表示，“粉红之星”重达59.60克拉，是苏富比于日内瓦拍出的“格拉芙粉红钻”浓彩粉红钻重量的两倍有余。“格拉芙粉红钻”在2010年以4620万美元高价拍出，创粉红钻世界拍卖记录。这次的“粉红之星”将打破这一纪录。

据介绍，“粉红之星”的原石重132.5克拉，由戴·比尔斯公司于1999年在非洲开采时得到，经过两年的精心打磨及切割而成。其颜色及净度皆获美国宝石学院评定粉红钻的最高评级，化学成分方面更被评定为拥有最纯净的Type Ⅱa品质。

本次春拍还将带来当代设计大师和经典珠宝品牌设计的诸多璀璨首饰，焦点拍品包括卡地亚Art Deco（装饰艺术）宝石配钻石神秘钟、印度设计大师维纶·巴加特的红宝石配钻石手镯一对、法国珠宝品牌梦宝星的宝石配钻石项链，此外还有一系列顶级钻石、天然彩色宝石、珠宝及翡翠等。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅