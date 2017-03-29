林郑月娥赴中央政府驻港机构作礼节性拜访

（联合早报网讯）一直被指获得中联办协助拉票的香港候任特首林郑月娥，在当选后第三天，才前往中央政府驻港机构作礼节性拜访，并强调不需“多谢”中联办，要多谢的应是香港选委及港人。

林郑当选后首两天，除礼节性拜访现任特首、立法会主席及终审法院首席法官，就是走上街头跟港人接触、上电台节目接受质询及出席商界研讨会，明显是要淡化所谓“中央钦点”或“到西环谢票”的印象。

她今天一口气拜访三个中央政府驻港机构：中联办、外交部驻港特派员公署及解放军驻港部队。虽然今天的会面时间，相比起香港的行政、立法及司法机关较长，但她认为不应猜疑太多。

她举例称，在与中联办主任张晓明会面时，主动向对方详细介绍了政纲部分内容，因很多工作要与北京商讨，或争取北京支持及配合。

“中联办有联络的角色，要透过对方的部门进行分析建议，才能配合政纲中部分举措。”林郑月娥说，香港的经济发展仍有很多机遇，但需得到国家的支持。

被问到有关“中联办箍票”的问题时，林郑引述张晓明指出，认同处理香港的行政立法关系，及争取议员支持港府提交立法会的建议，都是由特区政府负责。

她也说，三个中央政府驻港机构均各司其职，但目标一致，都是支持港府依法施政，确保香港成功落实一国两制。其中，她特别向外交部驻港署理特派员佟晓玲，集中谈及特区政府将有的“新角色”。

至于到解放军驻港部队总部进行的礼节性拜会，由于双方日常对接工作较少，因此大多闲话家常。

虽然林郑已尽力跟中央政府驻港机构划清界线，但港媒今天爆料称，有一名前中联办官员以香港人身份，购买了两个“港人港地”楼盘的单位，民主党批评该做法不恰当，怀疑京官与港人有争利之嫌。

林郑今天被问到，日后推行政纲中提出的“首次上车盘计划”时，会否收紧买家资格时，她说，有关“港人港地”政策属现届港府施政；至于她建议增设的“港人首次上车盘”，港人的定义是香港永久性居民。

另一方面，对于现届政府恢复举行“全港系统评估考试”（简称TSA）或“基本能力评估”（简称BCA），林郑重申，在完成检视相关政策前，应搁置小三TSA，但若现届港府因某些原因而难以实行，则只能尊重其决定。她承认，7月1日前都是现届港府工作。

现任特首梁振英昨天对林郑“泼冷水”，表明取消TSA也要在7月1日之后，33名泛民及建制派议员不满，今天罕有地联署向政务司长张建宗及教育局长吴克俭发信，要求港府搁置该项考试评估。

虽然除全体泛民议员外，新民党的叶刘淑仪、田北辰、容海恩，以及经民联的梁美芬和石礼谦均参与了联署，但最大亲北京政党民建联及工联会表示，要尊重教育专业，因此不参与联署。

工联会议员麦美娟称，不联署并不等于工联会不关心学生和家长的压力，但希望将有关问题交由办学团体做决定，不要过分政治化。民建联议员张国钧则称，若今年5月的BCA仍出现操练情况，他也将加入反对之列。

港区全国政协委员林大辉则再次批评梁振英，认为林郑连前上司都未能成功团结，日后要团结反对派将会更难，“我对梁振英仍如此坚持，感到百思不得其解”。他说，两届政府衔接出了问题，会令港人感到不安。

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