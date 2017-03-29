国台办：李明哲涉从事危害国家安全活动被查

（联合早报网讯）台湾民进党前党工、非政府组织工作者李明哲3月19日入境广东后失踪，中国大陆国台办发言人马晓光今天证实，李明哲涉嫌从事危害国家安全活动，已接受有关部门调查。民进党迅即召开记者会声援李明哲，要求中国“立即放人”。

马晓光今天在国台办例行发布会上回答记者提问时，强调李明哲目前身体状况良好，但对于调查会持续多久、会否通知李明哲的台湾家人、可否聘请律师等追问，马晓光没有直接回应，仅表示在依司法程序处理李明哲的调查。

至于记者提及部分台湾民众担心进入大陆后人身安全会否受侵害，马晓光就表示，到大陆从事正常活动的台湾人，合法权益都有保障，他并表示大陆依法治国，不会对台湾同胞随意采取人身限制措施，“这点请台湾同胞放心”。

大陆证实李明哲被查之后，民进党立法院党团立委今天上午立即召开记者会，要求中国立即释放李明哲。

据《苹果日报》报道，民进党立法院党团干事长叶宜津在记者会上表示，李明哲是人权工作者，他的人身安全应是不分政党、不分国籍而要保护的，大陆当局限制其人身自由，却没有向台湾方面通报，违反了两岸司法互助协议。

叶宜津也透露，台湾陆委会、海基会事发后已向对岸发函三次以上，但都未收到回应。

民进党立委何欣纯引述去年香港铜锣湾书店五人失踪事件，称这些人后来都在大陆现身，被不同罪名羁押或者受审，她要求北京尊重人权，并希望台湾政府“硬起来”，各部会都要给予协助，“让中国放人”。

李明哲妻子李净瑜今天下午也在台湾立法院召开记者会。据东森新闻报道，李净瑜在会上称，合法到大陆的台湾人，不应该被任意逮捕而不通知家属，或不让律师协助，她强调，李明哲分享台湾民主经验、关怀人权，“在文明国家的标准，都是无罪的”。

李净瑜指出，李明哲每年都会去一次大陆和中国友人见面，已持续多年，而这次是蔡英文上任后第一次到大陆。

文山小区大学（李明哲任职大学）校长郑秀娟指出，李明哲长期寄书给友人，但去年8月寄书被大陆官方扣下，已知的书籍有《毛泽东鲜为人知的故事》《从甲午到七七》等。

除寄书被查扣，李净瑜也透露，李明哲在微信群上和中国友人分享台湾民主经验，但其微信账号最近被封。

台湾人权促进会今天要求大陆立即公开李明哲被关押地点、按照国际人权标准对其进行公正审判、确保他不受酷刑虐待、容许家属及律师会见，以及接受适当的医疗护理。

42岁的李明哲长期关注大陆维权人士，本月19日携病重岳母赴广东就医，但从澳门入境珠海后便与亲友失去联系，并未入住原本预定的广州酒店。他的失踪引发外界高度关注，台湾一些舆论认为，事件折射出最近微妙的两岸关系，是大陆对台的一个警告。

《风传媒》引述台湾关怀中国人权联盟理事长杨宪宏说，根据有中国公安背景及流亡海外的中国民运人士分析，李明哲被拘，可能是大陆对最近台湾逮捕“共谍”的报复举动。

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