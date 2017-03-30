韩媒：金正恩或4月核试震慑中美元首会谈

（联合早报网讯）坊间普遍认为，朝鲜即将于4月择机进行第六次核试验。朝鲜可能在中美峰会前先声夺人展现拥核决心，也可能会后挑衅搅局，表达不满。

韩联社报道称，韩美情报部门根据核试在即的迹象和内政外交日程表预测，朝鲜将在4月前半段择日试爆核弹。美国的朝鲜专题网站“38 North”对商业卫星日前拍摄的咸镜北道吉州郡丰溪里核试验场进行判读，在地下核试验场的北侧坑道附近发现运输安装测量装备的迹象，这意味着核试准备工作进入尾声。为使挑衅效果最大化，朝鲜很可能照例为4月初的中美元首会谈、4月11日第十三届最高人民会议第五次会议或4月15日的105周年太阳节“献礼”。

报道认为，鉴于韩美鹞鹰联合演习期间美军战略武器接踵来韩，朝鲜可能会韬光养晦暂避锋芒，等到军演处于强弩之末的4月底进行核挑衅，迎来85周年建军节、可能举行阅兵式的4月25日被视为挑衅节点之一。此时武力示威，还能给5月9日选出的韩国新总统以颜色。

因2018年女足亚洲杯预选赛于4月3日-11日在平壤举行，也有舆论认为朝鲜会尽地主之谊，避免当着外宾的面耀武扬威。韩国东国大学北韩学系金榕炫教授分析称，金正恩当前的政治算盘越打越复杂，韩半岛本周末的局势将空前紧张。

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