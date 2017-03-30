日本回应放行“台湾国”护照：是个案正在调查

（联合早报网讯）中国媒体27日在日本东京羽田机场目击并拍到，一名台湾女子持贴有“台湾国”字样贴纸的护照在东京羽田机场入关时被日方放行。据《环球时报》报道，日本入国管理局29日对此回应说，正在就实际情况进行调查，并称这是个案。

报道指，日本外务省29日回复称，此事不属于外务省管辖范围，应去问日本法务省下属的日本入国管理局。日本入国管理局媒体负责人29日称，“已注意到媒体对该事件的报道，现在正在就实际情况进行调查。一般来说，按照日本法律，入境日本首先要持有有效护照，入境时还要接受审查。”对于日本缘何允许封面贴纸的护照持有者入境的问题，该负责人说，这是个案，涉及个人隐私，在调查清楚事实真相之前，不便过多回应。对于日方如何调查事实真相等问题，该负责人称，入管局有自己的方法，不便对外透露。调查清楚实际情况以后，再判断是否有必要出台相应措施。

日本驻华大使馆新闻文化中心公使山本恭司28日对此问题回复称，日本政府在对台问题上立场不变。

中国外交部发言人陆慷29日回答相关提问时表示，中方已就有关问题向日方提出交涉，要求日方恪守自己的承诺，不给“台独”分子任何行径以可乘之机。陆慷表示，中国政府反对任何形式的“台独”分裂行径。坚持一个中国原则也是国际社会的广泛共识。个别国家如果在这个问题上搞小动作，只会使自己凸显于国际主流共识之外。中国人民对此保持着高度警惕。

国台办新闻发言人马晓光29日也回应说，出现这样一种荒诞不经的事情，说明“台独”洗脑对个别台湾青年遗毒之深。但是我想，无论他走遍世界各国，恐怕也没有一个叫做“台湾国”的地方。

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