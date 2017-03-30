报道：美日似已相互协调 提升对台关系

（联合早报网讯）彭博报道，在美国总统特朗普和中国大陆国家主席习近平下周将于佛罗里达州举行首次会谈的情况下，美国及日本正冒着和大陆发生争执的风险，设法将对台湾的关系升级。

台湾中央社引述该报道称，美日两国已采取连串作法，显示已与台湾迈向比较直接的关系，即使当特朗普再次确认美方的“一个中国”政策之后亦然。

仅在上周，不但台驻美代表高硕泰在美国国务院举办的对抗伊斯兰国（IS）会议中，与美国国务卿提勒森（Rex Tillerson）同台合影，日本也派总务副大臣赤间二郎访台，为近半个世纪以来层级最高的访台官员。

报道指，下周特习会若依计划进行，美日这类的对台交流可能将对会谈产生影响。

迈阿密大学政治学教授金德芳（June Teufel Dreyer）指出，日本派出副部长级官员访台，可能在事先“与美方协调过”；至于高硕泰出席反伊斯兰国会议则代表“美、台关系实质升级，即使是一小步”。

特朗普提名的美国贸易代表人选莱特海泽（Robert Lighthizer）上周也对审核他任命案的参议员说，他要“制定一项贸易和投资政策，来促进比较密切的对台双边关系”。

美国前总统奥巴马去年12月签署的国防授权法案，使特朗普有另一个提升对台关系的方法，因为案中容许双方高层军事官员进行交流，包括“国防部副部长或更高层级的官员”。特朗普还可以下令，在台北美国在台协会未来完工的新厦派驻穿制服的陆战队员。

新加坡国立大学教授黄靖告诉彭博，习近平在任何时候会见特朗普，第一要务都是要求特朗普再次确认美方以往的对台政策。黄靖说：“会见特朗普对习近平而言具有高风险，如果能有实质成果，习近平最希望的是由特朗普亲口对公众重申一个中国政策，并重覆提勒森访问大陆时所说，双边关系应以合作而非对抗为基础。”

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