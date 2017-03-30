香港去年49名警员因刑罪停职离职 近五年新高

（联合早报网讯）近年不时有香港警务人员涉触犯刑事罪行被捕，警队操守备受关注。香港保安局29日表示，去年因涉刑事罪行而停职及离职的警务人员共达49人，当中需要离职的有18人，是近五年来最高。保安局指，警方没有备存有关人员停职期间，领取薪金所涉金额的数据。

香港明报网报道，香港保安局昨日就预算案书面答覆立法会议员提问，其中回应议员刘小丽查询，涉刑罪而停职或离职警人数。保安局指，去年有26名警员、4名警长及1名警署警长，合共31警因涉及刑事罪行须停职，较2015年的29人稍多；另有14名警员及4名警长共18人须离职，是2015年的9人的一倍。

香港保安局表示，涉及的罪行包括盗窃、诈骗、性罪行、殴打或伤人及公职人员行为失当等。去年也有18人因涉警队违纪行为而须停职，无论因刑罪至停职或离职警的数字，均是自2012年以来新高。

此外，去年共有34名警务人员被警方拘捕，较2015年的19人，上升44%，其中21人“涉嫌干犯警队定义为性质属较严重的刑事案件”，包括3人涉伤人及严重殴打、2人涉店舖盗窃、4人涉杂项盗窃、4人涉诈骗，另有5人涉在公众地方行为不检、打斗、刑事毁坏及破坏公众体统等其他罪行。

另外，保安局回覆其他议员查询，提及警方去年利用随身摄录机录影的片段有307段，当中110段于公众活动期间拍摄，分别较前年增加65%及1.2倍，有27段片段保留超过372日，以作调查及证物用途；另外，警方去年以数码手提摄录机拍下796段涉公众活动的片段，较前年的520段增53%。警方2016年财政年度（至今年2月底）共施放胡椒喷剂340次，较2015年度的249次增36.5%。

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