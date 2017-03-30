马英九：有政党不想发展两岸关系

（联合早报网讯）台湾前总统马英九29日表示，过去两岸服贸协议因太阳花学运中止，政治阻碍了经济发展，政府当时拟出两岸协议监督条例草案，到现在都没有通过，“有政党不想发展两岸关系”。

台湾中央社报道，马英九应邀到南投县埔里镇的国立暨南大学为通识讲座演讲，题目为“中华民国在国际社会的新角色”。

学生问到对青年低薪的看法，马英九说，台湾的产业结构需要转型，他担任总统时推动的两岸服贸协议，却因太阳花学运而中止，“政治阻碍了经济发展”，政府在推动服贸时举办了多场说明会，也拟出了两岸协议监督条例草案，但直到现在都没有通过，他认为，“有政党不想发展两岸关系”。

学生提问对现今两岸关系的看法，马英九说，他先前在访美时就曾期盼大陆让台湾参加今年5月的世界卫生大会（WHA），因为台湾和大陆都有禽流感的问题。

他也谈到，担任总统时提出两岸互不承认主权、互不否认治权的主张。

谈到中华民国在国际社会的角色，马英九认为，台湾可以扮演和平的推动者、人道援助的提供者、文化交流推动者及新科技与商机的创造者、中华文化的领航者，在和平的推动者方面，他以自己担任总统时推动的东海和平倡议为例，说明台湾需要和周边国家维持良好的关系。

在人道援助的提供者方面，马英九说，台湾在海地大地震、日本东北大地震时都提供了援助，像是日本东北大地震时，台湾的捐款是全球最多的，金额加起来是其他各国捐款的总和；另外像是友邦布吉纳法索，台湾也发挥创意提供LED灯具，让当地的小朋友晚上有灯可以照明念书。

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