“最会沟通政府”？ 台总统府旁变抗议露营区

（联合早报网讯）台湾全民疯露营，除了到青山绿水的风景区外，台北博爱特区更是台湾目前最夯的“抗议露营区”。永久和平发展协会、自由台湾党、监督年金改革行动联盟（八百壮士）、原住民团体都到总统府、立法院周边就地搭篷，埋锅造饭，长期与政府抗争。

台湾联合报报道，蔡英文以689万多票高票当选总统，民进党又在立院掌握过半席次，“完全执政”备受人民期待，不料，陈抗活动不减反增。博爱特区附近的“露营区”各种旗帜、海报飞扬。不同团体都有各自诉求，营区也各拥特色。

四大团体各有特色

八百壮士监督年金改革行动联盟：由退伍军人与将领组成，抗议蔡政府年金改革政策。每天都拿“国旗”绕行到凯道前唱军歌、“国歌”。

原住民营区：曾在蔡英文就职典礼演唱的原住民歌手巴奈，抗议蔡政府无视“划设原民土地”的承诺，她在小英总统同台的海报上画个“骗”字作成营帐。该营区另设行动厨房长期抗战，帐篷旁边还有大量彩绘石头。

永久和平发展协会：盼藉修宪改进资源分配与利用，将永久和平特别条款入宪。

自由台湾党：要求台湾独立，营帐外置放许多宣传台湾意识的文宣品。

警方内部统计资料，民进党上台后，陈抗游行不减反增，今年1、2月加起来就有400多场陈情抗议。辖区警分局与相关业务警官无奈说，警力长期关注博爱特区，中高阶干部为此几乎无法休息，也排挤到正常警力编排。

有丰富处理陈抗经验的员警坦言，自从318学运行政院对学生撤告，第一线执法的警察反而官司缠身，还被网民肉搜围攻，夹在民意与政治角力间的警察自然感到心灰意冷，“认真工作却挨告，何苦呢？”

全国产业总工会秘书长戴国荣指出，民进党甫上任，迅速处理华航空姐罢工、国道收费员等问题，“号称最会沟通的政府”初期表现不差。但近来对争议议题如“一例一休”，选前选后立场丕变，修正案仓促通过，让劳工团体错愕“是否换了位子就换脑袋？”。

台湾东吴大学社会系助理教授施富山分析，民进党政权到手后，对于台湾未来的发展论述没有定见，施政方针均以选票为考量，如“一例一休”“解禁日本核灾区食品”“婚姻平权法案”等。或设立“不当党产处理委员会”用公权力追杀对手政营，假以时日被民众看破手脚，陈抗活动自然变多。

施富山指出，转型正义、年金改革等政策有必要推行，不过政府得先让社会大众了解其历史脉络，形成共识后才能进行讨论，而非躁进下定论，造成双方误解甚至仇恨，这都是不必要的。

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