港占中九被告不须答辩 5月再讯

（联合早报网讯）香港占领运动结束逾两年，包括“占中三子”在内的九名占中参与者，被控以“串谋作出公众妨扰”、“煽惑他人作出公众妨扰”及“煽惑他人煽惑公众妨扰”罪，案件今天提堂，所有被告暂时不须答辩，案件押后至5月25日再讯，待控方准备将案件移交至区域法院的文件。

香港明报网报道，九名被告包括“占中三子”朱耀明、陈健民和戴耀廷，民主党李永达、立法会议员邵家臻和陈淑庄、社民连黄浩铭，以及学联前代表张秀贤和钟耀华 。

代表邵家臻、黄浩铭、张秀贤、钟耀华和李永达的资深大律师李柱铭表示，希望控方可考虑将案件移送至高等法院处理，由陪审员决定他们是否有罪，但辩方现阶段不会作出相关申请。

“占中三子”被控三项控罪，包括一项“串谋作出公众妨扰”，指他们于2013年3月至2014年12月2日期间与其他人串谋在中环或附近公众地方及道路造成非法阻碍，对公众造成妨扰。

另外两项控罪，即“煽惑他人作出公众妨扰”和“煽惑他人煽惑公众妨扰”则同告三子及邵家臻、陈淑庄、黄浩铭、张秀贤和钟耀华，指他们于2014年9月27日至28日间，在金钟添美道及附近非法煽惑人去阻碍添美道及附近公众地方，并于同时间煽惑添美道的人去煽惑他人非法阻碍，对公众造成妨扰。

另外，黄浩铭被控“煽惑他人作出公众妨扰”和“煽惑他人煽惑公众妨扰”罪，控罪指他于2014年9月28在金钟分域码头街，非法煽动在上址的人，和煽动他们煽动其他人藉非法阻碍在分域街的行车道，对公众造成妨扰。

李永达则被控一项“煽惑他人作出公众妨扰”，控罪指他于2014年9月28在金钟夏慤道近添美道，非法煽动在上址的人藉非法阻碍在夏慤道的行车道，对公众造成妨扰。

张秀贤、钟耀华及李永达获准以6000元（港元，下同）保释，其余被告则以1万元保释。

戴耀廷在庭外表示，对于会否将案件交予高院处理，态度保持中立，但相信假如高院会受理，涉及他们三子的案件也会一并交到高院。戴耀廷称，他当时是就未经批准而非法集结认罪，而非此次控告的三项罪名，他担心当中会否涉及不合理指控，从而影响将来公民社会的组织行动，故需要时间与律师相讨，申请将案件押后八个星期。

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