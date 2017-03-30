新疆通过去极端化条例：禁止将清真概念扩至清真食品领域外

（联合早报网讯）天山网报道，2017年3月29日，新疆维吾尔自治区第十二届人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过《新疆维吾尔自治区去极端化条例》，根据条例，禁止泛化清真概念，将清真概念扩大到清真食品领域之外的其他领域。

根据条例，下列言论和行为属于极端化，予以禁止：

（一）宣扬、散布极端化思想的；

（二）干涉他人宗教信仰自由，强迫他人参加宗教活动，强迫他人向宗教活动场所、宗教教职人员提供财物或者劳务的；

（三）干涉他人婚丧嫁娶、遗产继承等活动的；

（四）干涉他人与其他民族或者有其他信仰的人员交往交流交融、共同生活，驱赶其他民族或者有其他信仰的人员离开居住地的；

（五）干预文化娱乐活动，排斥、拒绝广播、电视等公共产品和服务的；

（六）泛化清真概念，将清真概念扩大到清真食品领域之外的其他领域，借不清真之名排斥、干预他人世俗生活的；

（七）自己或强迫他人穿戴蒙面罩袍、佩戴极端化标志的；

（八）以非正常蓄须、起名渲染宗教狂热的；

（九）不履行法律手续以宗教方式结婚或者离婚的；

（十）不允许子女接受国民教育，妨碍国家教育制度实施的；

（十一）恐吓、诱导他人抵制享受国家政策，故意损毁居民身份证、户口簿等国家法定证件以及污损人民币的；

（十二）故意损毁、破坏公私财物的；

（十三）出版、印刷、发行、销售、制作、下载、存储、复制、查阅、摘抄、持有含极端化内容的文章、出版物、音视频的；

（十四）蓄意干涉或破坏计划生育政策实施的；

（十五）其他极端化言论和行为。

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