李明哲被大陆调查 民进党吁开放家属探视

（联合早报网讯）前民主进步党党工李明哲赴大陆后失踪，民进党今天呼吁，基于人道与人权，中国大陆应该立即开放家属的人道探视和提供律师协助，大陆国安部门也应当立即厘清案件真相。

大陆国台办发言人马晓光昨天表示，李明哲涉嫌从事危害国家安全活动，已接受有关部门调查。

台湾中央社报道，民进党发言人杨家俍今天表示，案件发生至今，民进党始终高度关注该案的发展，这段时间以来，在以当事人的人身安全与权益为最高处理原则下，陆委会、海基会积极和家属联系，并多次和大陆交涉，要求大陆官方必须尽速说明事件原委和细节，以解家属忧虑。

杨家俍表示，民进党呼吁，基于人道与人权的考量，中国大陆应该立即开放家属的人道探视和提供律师协助，以保障李明哲的法律权益和人身安全；中国大陆国安部门也应当立即厘清案件真相，给予李明哲公平、公正的对待，并尽快释放李明哲。

杨家俍强调，李明哲案并非个案，两岸正式交往至今，相关事件曾出不穷，国际社会也多次关注相关案件的发展。

杨家俍说，大陆以国安理由拘禁台湾民众，只会增添台湾人民前往大陆交流的疑虑，影响两岸人员的正常往来，无助于两岸关系的和平稳定发展，更无益于两岸人民的福祉。

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