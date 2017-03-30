美国务院雇员因“接触中国情报机构”被起诉

（联合早报网讯）美国国务院一名掌握敏感资料的资深雇员因接触中国情报机构被司法部门起诉。

BBC中文网报道，指控称60岁的坎戴斯·玛丽·克莱本（Candace Marie Claiborne）接受了价值数万美金的礼品。克莱本被起诉的罪名包括妨碍司法调查以及向联邦情报局（FBI）提供伪证。两项罪名的最高刑期分别为20年和5年。

克莱本于本周二（3月28日）被逮捕，但她周三在法庭上做了无罪辩护。

克莱本从1999年开始受雇于美国国务院并曾在伊拉克、苏丹以及中国等地工作。

由于安全级别很高，克莱本被要求汇报所有和国外情报机构人员相关的接触。

美国司法部的声明透露：“克莱本没有汇报和两家中国情报机构的反复接触，这两家机构在过去五年里向她提供了价值数万美金的礼品。”她被指于2011年向其中一家机构提供美国对华经济政策的信息，换得2500美元。

声明还说，“克莱本曾向一名同伙透露这些中国机构从事的是间谍行为，但她故意误导政府的背景调查以及联邦情报局对这些接触行为的调查。”在受到国务院和联邦调查局调查后，“她还让同伙删除了和这些中国机构接触的证据”。

美国国务院尚未对此事发表评论。

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