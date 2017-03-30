一万两千瓶“失身酒”袭台 被海关拦阻

（联合早报网讯）台湾财政部关务署基隆关在今年1月初首次查获由大陆私运的1万2240罐FOUR LOKO酒品，俗称“失身酒”或“断片酒”，市值近2000万元（新台币，下同）；因成分含有神仙水，一罐喝下去就容易不醒人事，成为派对中的迷奸犯罪利器，讯后将犯嫌移送侦办。

台湾联合报报道，基隆关副关务长陈金标表示，这批失身酒全数放在一个20尺的货柜中，通过货轮从大陆深圳港口出海、1月6号进台湾基隆港，靠岸前同仁已锁定，并在西岸码头拦检开柜盘查，经取样送验确认含有毒品成分。

他指出，犯嫌以螺丝五金公司名义进口，之前过滤舱单发现标记“水果酒精饮料”，认为十分可疑，进港后打开一看，发现每罐695毫升，共分为葡萄、草莓、金橘，芒果等七种口味，纸箱上还用简体字写有“专业拯救不开心”等字样。

海巡署苗栗机动查缉队副队长柯育睿说，失身酒在美国出场后一瓶成本才50元，大盘商收购价约350元，经由社群软体如脸书、LINE销售，转卖至一般消费者约600至800元，有时候配活动假期，一罐最高可飙涨到2000元。

他指出，失身酒的成分中含有神仙水（伽玛羟基丁酸），也就是液态的摇头丸，已属于广义的毒品，酒精在神仙水催化下，容易快速麻痹中枢神经，导致醉倒后失去片段记忆。

目前失身酒在美国西岸几个州合法，犯嫌见有利可图，成立人头公司由组织中低阶人士如游民、癌症末期等人挂名引进，企图躲避查缉获取暴利，讯后将犯嫌依毒品、烟酒法等移送基隆地检署侦办，同时追查上游来源。

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