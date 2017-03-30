香港有什么好看？ 台网友赞柯文哲发言中肯

（联合早报网讯）台北市长柯文哲出访泰国，希望未来泰国来台北的旅游人次可以再增加，而他在接受媒体采访时被问到，台北有什么观光优势能赢过香港？他语出惊人表示，香港不就一个小岛，有什么好看的？还说他去过香港好几次了，觉得香港很无聊。

台湾联合新闻网报道，对于柯文哲的看法，有不少台湾网友大赞他这番观点讲得很中肯，台湾PTT论坛相关留言众多，仔细比较，光从消费购物、景点和人文生活等三大方向来看，许多人认为他讲的都是实话。

有网友分析指出，香港本来幅员就小，又定调为金融中心，去那里的行程大概就是买东西或吃东西，比起台北市有那么多景点可去，还是差一大截，甚至就连香港的迪士尼乐园，网友也不推荐，认为又烂又贵。此外，也有去过香港的人从香港人的素质和旅游感受来看，不少人觉得香港的服务生态度普遍不太好，比起台湾的服务业水准，实在是差很多。

不过，也有网友认为柯文哲是失言，他不了解香港才会讲出这种话，网友指出，也许柯文哲只去过港岛，却误以为港岛等于整个香港，因为单就港岛而言，那里确实没什么山，主要都是公园、豪宅社区、密集式玻璃帷幕大楼，但九龙和新界就是完全不同的世界，那里真的值得细心探访，美景也许不输台北的阳明山。

此外，还有人感叹表示，论观光资源，台湾哪里输啊，真的不要妄自菲薄，但香港跟台湾有一点很不一样，就是路上的旅客除了中台日韩外，还有像白人、黑人、印度人及东南亚的旅客比例特别高，这是在台北很难看到的光景。“这样一个又小、又挤、又脏、服务态度差、物价高的地方，究竟为什么能吸引这么多外国旅客，这才是我们应该学习的吧？”

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