公务员年改不同调 民进党团将提年改会版

（联合早报网讯）台湾考试院今天通过公务员年改法案，但所得替代率、退休金计算基准等内容与年金改革委员会版本不同。负责年改的行政院政务委员林万亿今天表示，立法院民进党团将提出年改会版法案。

据联合新闻网报道，行政院与考试院今天分别通过教职与劳工、公务员年改草案，同步函送立法院审议。但相较于行政院通过的公立学校教职员退休抚恤条例草案内容，是采用年改会版本，考试院通过的公务人员退休抚恤法草案，则与年改会不同调。

行政院上午举行院会后记者会，林万亿表示，因考试院提出的公务员年改版本与年改会不同，造成公教年改有差异。

林万亿说，公教年改最大的两个差异点，一是所得替代率，任职35年的公务人员所得替代率，分10年自80%逐年降至70%，教职人员则是从75%降至60%。第二是退休金的计算基准，公务员是采计退休前10年平均薪资，教职人员则是采计退休前15年。

林万亿表示，今天收到立法院民进党团通知，将支持年改会版本，提出党团版的公务人员退休抚恤法草案，让公教人员一致。

另外，在军人的年改方面，林万亿说，现在公教劳年改法案已送立法院审议，将持续讨论军人年改，定案后还需经过国防部与行政院的程序，估计需要约一个月时间，希望4月底前可送立院审议。

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