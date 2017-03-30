聂树斌家属获268万余元国家赔偿，聂母表示不申诉

（联合早报网讯）2017年3月30日，记者从聂树斌母亲张焕枝处获悉，她已收到河北高院寄送的国家赔偿决定书，各项赔偿共计268.13991万元，其中人身自由赔偿金52579.1元，死亡赔偿金、丧葬费126.482万元，精神抚慰金130万元，张焕枝个人的抚养费 6.4万元。

据澎湃新闻报道，记者查询公开报道发现，该赔偿决定中的130万精神损害抚慰金，创下国内冤错案国家赔偿的最高纪录，此前最高的是呼格吉勒图父母获得的100万元。

聂树斌母亲张焕枝对记者表示，对赔偿决定书中的内容无异议，不会申诉，“它（赔偿决定书）生效期还有一个月，就等待它生效吧。”

记者获得的国家赔偿决定书显示，经释明法律规定并在充分协商的基础上，河北高院与赔偿请求人达成如下协议：（一）向聂学生、张焕枝支付死亡赔偿金、丧葬费1264820元（国家2015年度职工年平均工资63241元乘以20）；（二）就聂树斌被侵犯人身自由的损失给聂学生、张焕枝52579.1元（国家2015年度职工日平均工资242.3元乘以217天）；（三）一次性支付张焕枝生活费64000元；（四）支付聂学生、张焕枝二人精神损害抚恤金1300000元；（五）鉴于河北省高级人民法院前期已经通过新闻媒体公开赔礼道歉，有关人员亦代表法院当面向赔偿请求人进行了道歉，故赔偿请求人对消除影响、恢复名誉、赔礼道歉的请求不再主张；（六）赔偿请求人提出的其他请求，因不属于国家赔偿法规定的赔偿范围，赔偿请求人不再主张。上述法定赔偿金额合计为2681399.1元。

1995年，聂树斌因犯故意杀人罪、强奸妇女罪被执行死刑。2016年12月2日，最高法第二巡回法庭宣告撤销原审判决，改判聂树斌无罪。

2016年12月14日下午，张焕枝向河北高院提交了刑事国家赔偿申请书，7项索赔共计1391万余元，其中申请赔偿精神损害抚慰金1200万元。

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