美国务院资深雇员被控隐瞒接触中国情报机构

（联合早报网讯）美国国务院一名资深雇员本周二（28日）遭联邦调查局（FBI）逮捕，她被指控隐瞒与中国情报机构之间的接触，并连年收受价值上万美元的礼物。

60岁的克莱本（Candace Marie Claiborne）被起诉的罪名包括妨碍司法调查以及向联邦调查局提供伪证。两项罪名的最高刑期分别为20年和五年。但克莱本周三在法庭上表示自己无罪。

克莱本1999年以办公室管理专业人员的身份加入美国国务院，曾在伊拉克、苏丹以及中国等地工作。根据纽约时报的报道，检察官没有透露中国方面首次接近克莱本的地点或时间，但是透露她曾在北京和上海工作。

当局公开的刑事起诉书显示，克莱本拥有最高级秘密安全权限，因此需要汇报所有和国外情报机构人员接触细节。但她故意隐瞒五年多来与中国情报人员的来往，并误导联邦调查人员。

起诉书中说，中方情报人员把现金打入她的银行账户，也送给她大批礼物和福利，包括一部iPhone、一台笔记本电脑、餐食、国际旅游、度假和一所中国时尚学校的学费。此外，她还收到了一所设备齐全的公寓，以及一笔津贴。克莱本在一本日记中写道，给中国人工作每年可以赚2万美元。

联邦调查局表示，中方向克莱本打款2480美元后，要求她搜集美国政府内部对当时刚刚结束的美中战略经济对话的分析。发言人不愿透露此次事件的具体年份。

起诉书还显示，在联邦调查局和国务院调查人员试图与克莱本谈话后，她吩咐自己的同谋销毁能将她和中国情报人员联系起来的所有证据。

克莱本的律师博斯（David Bos）拒绝就此案置评。另据BBC中文网，美国国务院尚未对此事发表评论。

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