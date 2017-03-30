陆委会：家属或为李明哲聘请大陆律师辩护

（联合早报网讯）台湾民进党前党工李明哲证实遭中国大陆以“从事危害国家安全活动”为名拘留，陆委会副主委兼发言人邱垂正今天（30日）表示，家属为确保李明哲权益，计划聘请大陆律师，而陆委会与海基会会提供必要协助。

中国大陆国台办发言人马晓光昨日证实，自3月19日入境广东后失踪的李明哲正接受大陆有关部门调查。

据联合新闻网报道，邱垂正说，家属为长期争取李明哲在中国大陆权益，有计划聘请中国大陆律师。行政院大陆委员会与海峡交流基金会都会提供必要行政协助，也已向陆方提出要求，将由陆委会及海基会陪同家属人道探视，转交药品。

他表示，台政府已透过包括陆委会与国台办、海基会与海协会，以及两岸司法互助协议机制等既有联系机制和对岸联系，并正式向陆方要求依据协议规定向政府通报。如果对岸愿意启动热线，陆委会也愿意以热线与对岸联系沟通。

邱垂正也再次要求陆方，应该立即说明李明哲关押地点、涉及法令、限制人身自由时间等事项，并依照“海峡两岸共同打击犯罪及司法互助协议”的通报机制进行通报，同时具体回应政府及相关家属诉求。

中国大陆今年实施“境外非政府组织（NGO）境内活动管理办法”后，李明哲是第一位遭到拘留的台湾非政府组织人员。

李明哲妻子李净瑜昨日下午在台湾立法院召开记者会时指出，李明哲每年都会去一次大陆和中国友人见面，已持续多年，而这次是蔡英文上任后第一次到大陆。

邱垂正说，依据海基会过去协处案例，并没有台湾非政府组织工作人员在大陆被依违反国家安全为由逮捕，这次是首例，事件格外引起非政府组织人士关注。陆委会呼吁陆方应避免政治因素影响两岸非政府组织团体交流合作。

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