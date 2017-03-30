中国外交部回应雅万高铁质疑：准备工作正按计划推进

（联合早报网讯）中国外交部发言人陆慷今天在回答有关印尼雅万高铁建设情况时表示，中方注意到日本的有关报道。据中方了解，在中印尼两国政府和相关企业的共同努力下，雅万高铁全线开工各项准备工作正按计划推进。

据共同社日前报道，中国在2015年击败日本赢得雅万高铁建设订单，该项目虽已动工，但工程进度缓慢，能否按计划在2019年底前竣工遭到质疑，并声称“印尼对中方不信任感增强”。

中国外交部网站例行记者会问答录显示，陆慷说，雅万高铁是一个庞大的系统性工程，从合同谈判、合规调查、线路设计、土地征用、现场勘探、施工准备到全线施工、建成运营都需要时间，期间也可能会遇到各种问题。但自去年先导段正式启动建设以来，中印尼双方紧密协作，全力以赴推进各项工作。目前，双方正就工程总承包合同和贷款协议进行磋商，据我们了解，有望于近期签署。

陆慷强调，雅万高铁是中印尼全方位务实合作的标志性项目，双方合作的态度是坚定的。两国企业和金融机构是紧密的合作伙伴。雅万高铁是首个采用中国技术、中国标准、中国装备的综合系统性境外高铁项目，是“一带一路”建设的一个重大早期收获。这条铁路如果建成，将成为印尼乃至东南亚第一条高铁。

陆慷还说，中方对雅万铁路早日建成通车充满信心。对这个合作项目具体怎么评价，最好还是听中国和印尼两个合作当事方自己怎么说。

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