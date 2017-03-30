吃蜂蜜中毒 港府提醒市民小心

（联合早报网讯）香港一名37岁男子日前进食蜂蜜后中毒，经医生救治后自行出院。香港当局提醒市民小心购买尼泊尔和土耳其的蜂蜜。

中央社报道，香港卫生署卫生防护中心今天公布，上述男子为慢性病患者，于25日在家中独自进食蜂蜜约五分钟后，出现晕眩、麻痺和呼吸困难等病症。

他被送到附近医院进行急救，翌日在不遵从医生的建议下自行出院，但情况稳定。

中心指出，医院管理局经化验后，发现这名男子食用的蜂蜜含有梫木毒素，与临床诊断梫木毒素中毒相符，并确定他是狂蜜病中毒。

调查同时发现，这名男病人所食用的蜂蜜，是朋友从尼泊尔带回香港的。

中心正继续调查这起个案。中心发言人说，狂蜜病中毒是由进食含梫木毒素的蜂蜜引起的。梫木毒素是一种由杜鹃花科植物（包括杜鹃花）产生的神经毒素，可影响神经和肌肉。

相关中毒症状包括进食后短时间内出现噁心、呕吐、肚泻、头晕、乏力、大量出汗、唾液过多和感觉异常，严重的话可能会出现低血压、心律下跌或休克。

防护中心建议市民向可靠的来源或养蜂场购买蜂蜜，丢弃带有苦味或涩味的蜂蜜，以及注意在尼泊尔和土耳其黑海地区出产的蜂蜜，因为这些地区的蜂蜜曾引致与梫木毒素相关的中毒个案。

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