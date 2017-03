吴绮莉开记者会 曝成龙曾撂话“一毛钱都拿不到”

(综合讯)港星吴绮莉今晚召开记者会,澄清成龙不但“零金援”,甚至曾对她撂狠话“任何一毛钱都拿不到”。

香港苹果日报报道,吴绮莉今晚在好友翁静晶与议员梁耀宗陪同下开记者会,否认周刊乱传房祖名劝父亲成龙出钱相助,买下香港大坑豪宅给吴绮莉母女。

翁静晶直言:“吴卓林从出生到现在,没拿过成龙一毛钱。吴绮莉曾经连女儿1万7000元(港币)的学费都付不起,当时她找过中间人联系成龙,不过对方回说,当时成龙说任何一毛钱,吴绮莉都拿不到。”

在记者会,吴绮莉一开始表现镇定,希望大家不要做无谓揣测,但记者会尾声,她突然说自己压力好大,“我没有家人,只有一个女儿”,忍不住泪崩,并向女儿喊话:“我希望她回家。”翁静晶接着说,吴绮莉表面坚强,内心脆弱,她请外界放吴绮莉母女一条路走。

吴绮莉澄清不是自己有情绪问题:“而是我的女儿,请大家给我空间,先让处理好家事。”她也对酗酒报道作出回应:“如果我家里有很多酒,根本不用去7-11买。是有朋友去我家,我就买支白酒……”语毕再次掩面痛哭。

吴卓林面簿预告即将离开香港

吴绮莉和成龙17年前婚外情生下吴卓林,2011年带着女儿回香港,工作机会少,面对生活压力,有酗酒习惯,也出现情绪问题。吴卓林曾“大义灭亲”,报警抓母,母女关系紧张。最近吴绮莉再遭女儿报警控告涉嫌恐吓,吴绮莉事后出面供称女儿有古怪行为,母女各说各话。

吴卓林未曾对外发声,今天在面簿表示自己压力大,预告即将离开香港,“Leaving HK for a bit tmr~I 'm Still alive for those who are wondering(我明日将会离港,”关心“我的朋友要知道,我仍然活着)。”

