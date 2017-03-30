吴绮莉开记者会 曝成龙曾撂话“一毛钱都拿不到”

（综合讯）港星吴绮莉今晚召开记者会，澄清成龙不但“零金援”，甚至曾对她撂狠话“任何一毛钱都拿不到”。

香港苹果日报报道，吴绮莉今晚在好友翁静晶与议员梁耀宗陪同下开记者会，否认周刊乱传房祖名劝父亲成龙出钱相助，买下香港大坑豪宅给吴绮莉母女。

翁静晶直言：“吴卓林从出生到现在，没拿过成龙一毛钱。吴绮莉曾经连女儿1万7000元（港币）的学费都付不起，当时她找过中间人联系成龙，不过对方回说，当时成龙说任何一毛钱，吴绮莉都拿不到。”

在记者会，吴绮莉一开始表现镇定，希望大家不要做无谓揣测，但记者会尾声，她突然说自己压力好大，“我没有家人，只有一个女儿”，忍不住泪崩，并向女儿喊话：“我希望她回家。”翁静晶接着说，吴绮莉表面坚强，内心脆弱，她请外界放吴绮莉母女一条路走。

吴绮莉澄清不是自己有情绪问题：“而是我的女儿，请大家给我空间，先让处理好家事。”她也对酗酒报道作出回应：“如果我家里有很多酒，根本不用去7-11买。是有朋友去我家，我就买支白酒……”语毕再次掩面痛哭。

吴卓林面簿预告即将离开香港

吴绮莉和成龙17年前婚外情生下吴卓林，2011年带着女儿回香港，工作机会少，面对生活压力，有酗酒习惯，也出现情绪问题。吴卓林曾“大义灭亲”，报警抓母，母女关系紧张。最近吴绮莉再遭女儿报警控告涉嫌恐吓，吴绮莉事后出面供称女儿有古怪行为，母女各说各话。

吴卓林未曾对外发声，今天在面簿表示自己压力大，预告即将离开香港，“Leaving HK for a bit tmr～I 'm Still alive for those who are wondering（我明日将会离港，”关心“我的朋友要知道，我仍然活着）。”

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