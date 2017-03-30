港“占领运动”相关案件陆续宣判 各派人士法院外对骂

香港“占领运动”发生至今逾两年，多宗相关案件近日陆续开审或宣判。其中，九名“占领运动”核心成员被控告“公众妨扰”等罪名的案件，押后至5月25日再提讯。至于两名涉嫌违反旺角占领区清场禁制令的示威者，则分别被判入狱一至三个月。

香港特区政府日前以“公众妨扰罪”等落案起诉九名曾参与“占领运动”的人士，并于今天（30日）在东区裁判法院提堂，各被告暂时毋须答辩。控方在庭上表示，会将案件转介至区域法院。代表其中五名被告的大律师李柱铭则要求将案件转介至高等法院，在有陪审团的情况下审讯。

裁判官指出，决定权在控方，并将案件押后至5月25日再审讯。九名被告分别获准以6000至1万港元（1076至1794新元）保释。

在开庭前，近百名声援九名被告的人士及约50名“保卫香港运动”人士分别在法院外示威，双方隔着铁马互骂。警方派出近百名机动部队和军装警员在场维持秩序，守在铁马前筑成人链阻隔双方。

当九名被告到庭时，两派人士起哄。声援者高叫“公民抗命，无畏无惧”等口号，“保卫香港运动”成员则大叫“严惩暴徒，还我法治”等口号，并以打小人方式诅咒九名被告，抗议占领人士至今才被起诉。

九名被告分别为“占中”发起人戴耀廷、朱耀明和陈健民，以及立法会议员陈淑庄、邵家臻、民主党立法会前议员李永达、社民连副主席黄浩铭、前学联成员张秀贤和钟耀华。

控状指出，戴耀廷、陈健民和朱耀明在2013年3月至2014年12月2日与其他人串谋，在中环或中环附近的公众地方及道路造成非法阻碍，对公众造成妨扰。其他六名被告也分别被控“煽惑他人公众妨扰”及“煽惑他人煽惑公众妨扰”等。

根据香港法例，一经定罪，被告除了会留下刑事案底，最高刑罚为入狱七年。

另外，2014年11月“占中”期间，警方于旺角占领区清场拘捕多人，17人被律政司控告藐视法庭，其中两人早前认罪。案件在今天判刑。

法官陈庆伟指出，被告之一的热血公民副主席郑锦满，当时长时间戴口罩及手持黄色横幅，出现在禁制令范围，违反了禁制令。而他之前出席聆讯时，更迟到及玩手机，不见有悔意，判处他即时入狱三个月。

至于另一名被告欧煜钧，考虑到他没有案底，判入狱一个月，缓刑12个月及罚款1万港元。

香港泛民主派在2014年9月28日发起“占领中环”运动，为期79日。期间发生多次大小冲突，逾20人须经法律程序处理。

有泛民中人担忧，近日被检控的九名“占领运动”核心成员，只是第一批被控对象，之后还会有下文。

泛民内部分析，《立法会条例》订明，若有人被判监逾三个月，五年内将不得参与立法会选举。由于目前立法会内的民主派议员绝大部分在“占领运动”中担任过不同岗位，一旦被判刑超过三个月，意味着在最坏情况下，泛民政团的接班部署恐被打乱。（戴庆成香港报道）

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