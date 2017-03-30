林郑月娥开始组建新班子 学者：首要挽回港人信心

香港候任特首林郑月娥透露，新一届港府组班已开始。学者认为，林郑组班首要是挽回港人对其信心；另外，在中联办认同“箍票是港府责任”后，林郑也要带领新班子，面对由不同政治光谱组成的立法会。

林郑今早（30日）返回母校嘉诺撒圣方济各书院，与师生交流一小时后与传媒见面，坦言多谢母校多年教导，不忘校训“力行仁爱、实践真理”，加上神的召唤，令她有感香港正处于历史性时刻，要肩负起特首工作。

她说，仍未知何时到北京接受委任状，经中联办主任张晓明日前介绍后，相信下月成行。

她也说，下届港府组班工作已开始，正与不同人士会面，而现届司局长大部分有个人意向，因此并非特别要将他们换走。至于是否司局长愿意留任，就会获得邀请，她称这是一个互动过程，要大家坐下来商讨。

林郑重申，组班会视乎对方的个人意愿、能力及管治理念，是否跟她相符。目前坊间流传不少版本，包括表示“有机会一定会留在政府”的政务司长张建宗，是其中一名人选。

但律政司长袁国强、教育局长吴克俭、运输及房屋局长张炳良、食物及卫生局长高永文、商务及经济发展局长苏锦梁、政制及内地事务局长谭志源等，预料将离开。

在林郑提出“希望多些女性加入问责班子”下，食卫局副局长陈肇始、创兴银行副主席梁高美懿、资深大律师郑若骅以及金发局主席查史美伦等，或有机会“入阁”。

城大公共政策学系教授叶健民认为，林郑虽高票当选，但不会影响个人民望。选举期间多项民调都不及曾俊华，她就算手持777票，往后日子都会艰难，要花很大工夫才可挽回港人对她的信心。

他认为，当前最重要的是她如何组织自己的管治班子，如何处置支持梁振英的现届官员，以及能否找到香港人信任而又支持她的人“入阁”，而就算难以找到民主派人士加入，香港仍有很多具公信力的人。

至于如何面对政治光谱复杂的立法会，低民望的林郑更是必须谨慎处理，避免新班子刚组成，就成为“跛脚鸭”政府。

林郑透露，她与张晓明会面时提到，在处理行政立法关系，以及争取议员支持港府提交建议，当然应该是特区政府的责任。她认为已向对方表明立场，而张表示认同。

政界一直盛传，过去港府推动政策过程中，中联办协助“箍票”（争取建制派投票），林郑坦言对此难以找到确实证据，但她担任司局长期间，从没要求中联办“箍票”。

自上届起，香港立法会“拉布”（冗长辩论、阻挠议事）、流会已成“家常便饭”，被形容为“议会社运化、社运议会化”。本届立法会刚过半年，加上今天的一次，竟已发生五次流会。

香港立法会的70个议席，功能界别及地方直选各占一半。去年9月选举产生的本届立法会，反对派保留了30席，令建制派无法取得否决权。

新兴反对势力在去年选举中崛起，以致香港立法会内除了建制派与传统泛民之外，还出现了本土或自决派，但一场“宣誓风波”，令“青年新政”失去两个议席，其余多名本土派或激进泛民议员，议席是否有效也仍待司法复核。

反对派在议会内的势力似乎在减弱，然而，如果他们联手“拉布”或制造流会，仍对港府施政带来很大麻烦。

至于议会内的建制派，其实也并非一面倒支持港府施政，在劳工议题上，亲北京的工联会取态，往往跟民建联不同。另外，多名俗称新旧“西环契仔”的建制派议员，也经常不和，甚至在议会内掀起骂战。

所谓新旧“西环契仔”（或契女），包括这届才当选的新民党议员容海恩、独立议员何君尧；以及经民联议员梁美芬、独立议员谢伟俊，均被指获中联办支持才当选，因此，相信林郑还需依赖中联办协助“箍票”，才可以顺利施政。（易锐民香港报道）

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