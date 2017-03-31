“特习会”下周登场 白宫：美中两国有很多大事要做

（联合早报网讯）中美元首的首场“特习会”敲定于下周登场，中国外交部和美国白宫昨天分头宣布，中国国家主席习近平4月6日至7日将到访美国佛罗里达州马阿拉哥（Mar-a-lago）庄园，与美国总统特朗普会晤。

据美国之音今天报道，白宫发言人斯派塞（Sean Spicer）在星期四的例行记者会上公布“特习会”消息时提供了更多的细节。

斯派塞说，美中之间需要解决包括南中国海、贸易和朝鲜这些大的问题。

斯派塞也说：“特朗普总统期待着与习近平主席会面，就各自的优先考虑交换看法，并为两国之间的双边关系开辟一条前进的道路。他们将讨论共同关心的议题，包括朝鲜、贸易和区域安全。”

对于美中双方是如何敲定峰会举行地点的问题，斯派塞说，这种会晤安排的每个细节，包括访问的长度、访问期间的活动以及讨论的话题，白宫和国务院都需要与中方的有关部门以及中国政府的代表进行多次来来回回的磋商，是一个持续进行的过程。这一过程到现在已经持续了好几个星期。

分析人士认为，双方迟迟没有公布有关峰会的消息表明，美中之间有一些棘手的问题需要进行长时间的磋商。

斯派塞在被追问为什么选在马阿拉歌举行“特习会”时则说，他不会谈论双方磋商的细节，但称双方讨论了不同的会面地点、讨论的议题、日程以及访问的长度等等，这是双方最终达成的结果。

另一方面，谈及白宫希望通过这次首脑会晤达到什么目的时，斯派塞说：“有好几个。一个就是，这是特朗普总统与习近平主席建立个人关系的机会。他与习主席通了几次话，但是我们有大的问题，从南中国海到贸易到朝鲜。有很大的国家与经济安全问题需要处理。我想，在他们进行会谈的两天时间里，桌面上有很多要讨论的问题。”

至于在这次峰会期间美方是否会提出发展美中关系的框架或是愿景，斯派塞则说，眼下美国与中国有很多大的事情要做。他们关心的是进展的问题，而不担心是否能够提出一个响亮的口号。他还开玩笑地说，如果记者想出了什么好的推特主题标签，可以告诉他。（联合早报网编辑：王纬温）

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