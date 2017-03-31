“特习会”前对中国开放市场压力升高

（联合早报网讯）中国国家主席习近平4月6日至7日将到访美国佛罗里达州马阿拉哥（Mar-a-lago）庄园，与美国总统特朗普会晤，美中双边贸易预料将是两位元首会晤时要讨论的重要议题之一。

据美国之音今天报道，特朗普在竞选时反复批评中国对美国的不公平贸易和对汇率的操控；他甚至说：“不能允许中国继续‘强奸’我们的国家”，并指责北京把华府当作“储蓄罐”任意掠夺。最近，他在国会的演讲中说，自2001年中国加入世贸组织以来，美国已经失去了6万家工厂。

“特习会”前，有关中国对美不公平贸易的讨论再度升温。美中关系全国委员会会长欧伦斯（Stephen A. Orlins）星期二在一个讨论会上说，美国人对中国不公平贸易的做法日益不满，中国的企业可以在美国以全控股方式运作，但美国企业却不允许以同样的方式在中国运作；“这是很不公平的，你进口中国的车关税只有2.5%，而美国出口到中国的却要被征25%的税。”

2016年，美国对中国的贸易赤字为3470亿元（美元，下同，4849.67亿新元）。

另一方面，四位美国前财长星期三出席了美中关系全国委员会就美中双边经贸关系举行的讨论会。

对于美国应如何应对这种“不公平现状”，卡特政府时的财长布鲁门塔尔（W. Michael Blumenthal）说：“我们（美方）有权在我们的国家里采取行动。”他指出，美国希望中国通过改革加以改善，但“如果他们不做，而且他们的政策对我们造成了负面影响，我们就应该采取行动。”

据报道，中国一边实行“不公平贸易”，一边还寻求世界主要经济体承认其为市场经济，以使中国的商品更容易进入世界主要经济体市场，而对其“不公平贸易”的做法更难加以惩罚。

不过，美国商务部星期三发布的声明显示，特朗普政府准备正式否认中国是市场经济体；奥巴马政府否认了中国是市场经济。特朗普在竞选时也称中国不是市场经济。按照世贸组织的规则，如果中国是非市场经济体，美国就可以对中国产品征收更高关税。

中国对美国的直接投资近年来快速增长。2016年比2015年增长一倍，达456亿元。对许多美国企业的兼并与收购引起了对美国国家安全的担忧。

美国著名智库兰德公司周三发布《中国在美国航空业的投资》的报告显示，从2005年以来，中国在美国航空业的投资项目每年平均有一到两个，已经兼并或收购了12家美国航空公司，建立了三个合资企业，达成了五个协定。

但克林顿政府时的财长鲁宾（Robert Rubin）认为，中国资本流入美国这对美国是件好事，促进美国经济增长；如果中国不想让资本回流，那对中国是不利的。他说：“我当然希望是对等的，但我不会限制中国资本进入美国，因为这对我们有利。”

鲁宾同时指出，中国大量资金进入美国而不允许资金进入中国，这样会使人民币的压力持续升高，“他们已经卖掉外汇储备，从4万亿大约降到了3万亿。还会继续卖，或者让货币贬值。因此，他们在给自己制造更大的麻烦。”

奥巴马政府时的财长雅各布·卢（Jacob Lew）则指出，如果中国不更加开放自己的市场，将会限制中国所需要的创新和投资。他说：“这将违背他们自己的利益。还会在美国创造不利的政治环境，在处理很多他们关心的事情时遭遇摩擦。”

卢相信，中国如想与美国达成他们最想要的双边投资协议，中国必须进一步开放市场。他说，中国应该了解“如果他们希望签订双边投资协议，那将有很高的标准，双方都要开放市场。不是一方开放另一方不需要。”

卢也说，这一直是中国的大目标，“我认为，这是他们应该能够跟现政府进行合作的领域。”

但奥巴马第一任期内的财长盖特纳（Timothy Geithner）则认为，美国应谨慎行事，“每件事都对我们的财富很重要。”他指出，不应把其它国家当作挑战的根源，“最重要的是要再发现如何治理的方式，制定使美国强大的政策，并帮助我们度过这艰难复杂的世界。”他也说，要认识到“大部分解决方案在于我们自己的能力。”（联合早报网编辑：王纬温）

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