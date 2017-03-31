追思李元簇 台湾多名历任正副元首到场致哀

（联合早报网讯）台湾前副总统李元簇家属今天举行李元簇追思会，台湾副总统陈建仁任主祭官，总统蔡英文颁褒扬令并举行覆盖国旗仪式，前总统李登辉追思谈话，历任正副元首除前总统陈水扁，都到场致哀。

据台湾媒体报道，李元簇家属今早先在苗栗县家中举行家奠礼，再移灵到台北市，李元簇追思会上午8时30分在台北市立第一殡仪馆举行。

蔡英文颁褒扬令，并举行覆盖国旗仪式，由陈建仁任主祭官，内政部长叶俊荣、外交部长李大维、国防部长冯世宽和监察委员刘德勳任覆旗官，随后拨放追思影片，再由李登辉发表追思谈话。

10时半追思会结束后，到第二殡仪馆进行火化仪式，完成后前往法鼓山，下午3时进行植存仪式；李登辉、前总统马英九、前副总统连战、吕秀莲、萧万长与吴敦义都出席，保外就医的陈水扁申请出席但被驳回。

据报道，蔡英文、李登辉、马英九与陈建仁四人并肩而坐，未有太多互动；李登辉发表追思谈话并到灵前致哀后离去。吕秀莲、马英九、萧万长与吴敦义等也分别到灵前致哀后离去，连战则在上午9时18分简单致哀后离去，未与其他卸任正副元首碰面。

据报道，台湾总统府代理秘书长刘建忻已在10日、15日及29日分别举行三次会议，在尊重家属意愿、符合现行体制惯例，尊崇国家副元首前提下办理治丧事宜。

此外，蔡英文日前特派陈建仁、亲民党主席宋楚瑜、中国国民党主席洪秀柱、行政院长林全、立法院长苏嘉全、司法院长许宗力、考试院长伍锦霖、监察院长张博雅、国家安全会议秘书长吴钊燮、叶俊荣、李大维及冯世宽等12人为治丧大员，办理李元簇治丧事宜。（联合早报网编辑：王纬温）

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