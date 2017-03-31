许昆林“空降”为上海副市长

本地近期迎来三家“无车桩”共享脚踏车业者，为公众提供租用便利，但也出现随意停放等问题，给居民不便。对于本地越来越多共享脚踏车，你觉得？(2017年3月31日开始投票)

很有必要，绿色出行会更方便 0% (0 votes) 会考虑偶尔使用 0% (0 votes) 支持，但乱停放脚踏车问题要解决 100% (8 votes) 并不看好，本地不适合骑脚踏车 0% (0 votes) Total votes: 8