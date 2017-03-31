许昆林“空降”为上海副市长

（联合早报网讯）早报上海特派员顾功垒报道，今天上午，上海市十四届人大常委会第36次会议表决通过了人事任免事项，决定任命许昆林为上海市人民政府副市长。
根据公开资料：许昆林，男，1965年5月出生，汉族，福建永春人，1988年3月加入中国共产党，1984年8月参加工作，大学，管理学学士。
1980.09-1984.08，杭州商学院商业企业管理系计划统计专业学习；
1984.08-1986.10，国家物价局检查司干部；
1986.10-1988.10，国家物价局检查司副主任科员；
1988.10-1990.06，国家物价局检查司主任科员；
1990.06-1990.11，国家物价局局机关团委书记（副处级）；
1990.11-1994.06 ，国家物价局收费管理司行政事业处副处长兼任局机关团委书记；
1994.06-1995.12，国家计划委员会价格管理司行政事业性收费管理处副处长；
1995.12-1996.05 ，国家计划委员会收费管理司收费管理一处副处长；
1996.05-1998.08，国家计划委员会收费管理司收费一处处长；
1998.08-2002.08，国家发展和计划委员会价格司收费管理处处长；
2002.08-2003.05，国家发展和计划委员会价格司副司长；
2003.05-2009.12 ,国家发展和改革委员会价格司副司长;
2009.12-2011.12,国家发展和改革委员会价格监督检查司司长；
2011.12-2014.10,国家发展和改革委员会价格监督检查与反垄断局局长；
2014.10-2015.05，国家发展和改革委员会价格司司长；
2015.05-2016.02，国家发展和改革委员会固定资产投资司司长；
2016.02- 国家发展和改革委员会副秘书长兼固定资产投资司司长。
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