特朗普发贸易问题推文 为下周首场“特习会”定调

美国总统特朗普周四晚发表推文称，美国不能再容忍大规模贸易逆差和就业岗位流失的状况，给下周中美两国元首的首次会晤定下紧张基调。

据路透社今天报道，特朗普在推文中也称，备受期待的全球最大两个经济体的领导人会晤“将是非常艰巨的”。预计这次会面还将涉及有关朝鲜和南中国海问题的分歧。

他写道，“我们不能再有大规模贸易逆差和就业岗位流失”“美国企业必须准备好考虑其他替代选项。”这里显然是指在中国有制造业务的美国公司。

特朗普打选战时曾强烈抨击中国，中美双方其后展开一连串显然旨在修补关系的会议及对话；美国官员曾指出，特朗普在这次会议当中不会再大肆批评中国。

中国外交部发言人陆慷昨天在例行记者会上未提供“特习会”议程细节，但提及在促进双方贸易关系利益之际，需要观察大格局。

他说：“市场选择已让两国形成了你中有我、我中有你的利益格局。让这一经贸关系更好造福各自国家人民的有效途径，是努力做大共同利益的蛋糕，而不是立足于简单的你多我少的分配格局”。

特朗普将于下周四和下周五在他位于佛罗里达的马阿拉歌（Mar-a-Lago）庄园会见中国国家主席习近平。白宫称，特朗普及夫人梅拉尼亚将于下周四设晚宴款待习近平及夫人彭丽媛。（联合早报网编辑：王纬温）

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅