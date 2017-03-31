江苏泰州一债主将欠债人孩子姓名喷在学校墙上 警方立案调查

（联合早报网讯）泰州某债主前天（29日）为要债，竟找到欠债人孩子所在学校，趁夜间在学校墙面上用油漆写下讨债话语，内容涉及当事人和孩子姓名。

据《现代快报》报道，事发后，学校第一时间想办法将孩子姓名隐去并报警求助。目前海陵公安城北派出所已立案调查。

据报道，3月29日早上6时左右，泰州某小学门前做生意的店主李先生像往常一样开门营业，无意中看到街对面学校墙上好像写了不少字。

李先生走近一看，原来是讨债信息：某年级某班的某某妈妈欠债还钱8万元（人民币，下同，1万6200新元）。

李先生说：“写了不止一两处，整个学校从东到西几十米的外墙上全都是，上面写了孩子的具体班级和姓名，太过分了。”他也说，当时学校保安老金正好打开了校门，他赶紧告诉了保安。

学校保安发现校门两边墙上都被油漆喷涂了要债信息，立刻向学校领导汇报，并向辖区派出所报警。

保安老金说：“当时离上学高峰已不到一小时，校领导说务必要降低对学生的伤害。”学校则是紧急联系了油漆工，准备将外墙上的字涂掉，但油漆工赶来需要时间，上学高峰又即将到来。

事不宜迟，老金找来一位帮手，在学校储存室找到一包水泥，赶紧用水搅拌后，捧着水泥就往墙上抹。

老金说：“当时已经陆续有家长送孩子上学，并有人围观拍照。”油漆喷涂的字分布在学校大门两侧外墙上，有七八处，如果一个个抹，时间肯定来不及，所以他决定先将墙上孩子的名字全部遮住，避免暴露孩子的隐私。

孩子名字终于在7点前被水泥遮了起来，然而墙上剩下的醒目标语还是吸引了不少家长围观。

不少家长也对讨债人的行为表达了不满，“真是太过分了，欠钱可以去法院起诉，怎么能这样！”“在百年老校墙上做出这种事，要赶紧报警。”

泰州海陵公安城北派出所则指出，接到报警后，民警到学校进行了拍照取证，并对学校保安、墙上讨债语中出现名字的小孩家人做了询问笔录。

据现场知情人士透露，这已是嫌疑人第三次通过这种方式到学校逼债，“都是为同一件事，意思就是孩子妈妈欠钱不还。”

知情人士也透露，嫌疑人第一次是将欠债情况写到纸上张贴在学校墙上；第二次是3月22日，嫌疑人用涂料在墙上写某某的母亲某某欠债还钱，当时学校发现得早，直接用水洗掉了。没想到这次变本加厉，在学校外墙上用油漆乱写一通。

根据市民提供的线索，民警调阅了周围监控，由于第一次张贴纸条的时间过长，没有找到线索。3月22日，首次在学校墙上涂写的嫌疑人出现在了监控画面中，监控显示时间为凌晨3点多，监控中，肇事者戴着帽子和口罩。而在3月29日的监控中，没有发现作案人。

办案民警郁海分析说嫌疑人“懂得利用监控的死角”，应该是有备而来。

受影响的小孩外婆则说：“这件事对孩子心理影响很大，孩子现在很排斥去学校上学。”她透露，小孩父母2016年离婚，孩子判给了妈妈，之后他们一直跟自己生活。

对于女儿在外面的债务情况，孩子外婆表示自己并不知情，只知道有一个外号“瘦瘦”的人曾在前女婿开的理发店门口喷漆要债。

她希望大人之间的事情不要牵涉到小孩，“孩子是无辜的”。

而孩子父亲则说，离婚前，他知道前妻有过一笔2万元的债务，当时他还看到过欠条的复印件。后来离婚时，双方约定各自债务各自还，所以前妻有无还债自己不得而知。

他说：“但我们离婚后，曾经有几个人到我开的理发店来要债，还在店门口喷了漆，不清楚是否是同一批人。”（联合早报网编辑：王纬温）

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