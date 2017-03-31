中国军改新动向：6月底前10个行业全面停止有偿服务

（联合早报网讯）中国军队和武警部队全面停止有偿服务工作领导小组办公室昨天（30日）透露，经中共中央军委批准，在前期10个行业全面停止有偿服务活动试点经验的基础上，领导小组制定出台的10个行业全面停止有偿服务活动政策指导意见正式印发部队。

据微信公众号“军报记者”报道，今年6月底前，这10个行业必须全面彻底完成停止有偿服务任务。

根据军委统一部署，去年下半年，军队和武警部队全面停止有偿服务工作领导小组办公室会同有关行业主管部门，组织了幼儿教育、新闻出版、文化体育、通信、人才培训、基建营房工程技术、储运设施、民兵装备修理、维修技术、司机训练10个行业、80余个单位全面停止有偿服务试点工作。

目前，试点任务已全部完成，这标志着全面停止有偿服务工作取得阶段性成果，为全面彻底推进打下坚实基础。

据报道，为做好试点经验推广普及，军队和武警部队全面停止有偿服务工作领导小组在此基础上，广泛听取各方意见建议，反复研究论证，从停止范围内容、善后问题处理办法、后续管理运行原则思路等3个方面，制定出台了10个行业全面停止有偿服务活动政策指导意见。

上述意见明确坚决停止以营利为目的的有偿服务项目，以解决部分单位借有偿服务之名、行经商办企业之实的问题；坚决停止未经批准自行开展的有偿服务项目，以解决擅自扩大规模、违规操作运行的问题；坚决停止偏离部队主业专长、单纯为社会提供有偿服务的项目，以解决与民争利、偏离军事职能方向的问题，为全军全面开展这项工作提供政策依据和基本遵循。（联合早报网编辑：王纬温）

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