上海高档墓地逾6万元 民众叹死不起

（联合早报网讯）清明将至，中国“天价墓地”乱象再成话题。据报道，上海市一块高档墓地平均要价30万元（人民币，下同，6.08万新元），殡葬业暴利让老百姓直呼“死不起”。

综合经济参考报等报道，在中国30座主要城市墓地价格排名中，上海排第一位，高档墓地每块近30万元，全市均价每平方公尺超过6万元。北京一些“风水好”的墓地，价格多在每块15万元。

不只上海墓地让一般民众买不起，属二线城市的江苏省苏州墓地价格也同样惊人。

据统计，苏州一般墓地价格约3万元，2016年却出现最高每平方公尺12万元的行情，一举赶过当地房价。

今年2月，苏州新屋平均售价为每平方公尺2万1110元，上述墓地价格是新屋均价的5.7倍。有中国媒体报道说，“2万的新房你住不起，12万的墓地你更住不起。”

此外，中国住宅产权一般都是70年，但墓地的“产权”只有20年，产权到期儿孙还得为逝者的“房子”续费。

不少中国网民批评殡葬业“白色暴利”，让民众“死不起”。“天价墓地”已成中国民众的一种忧患，生不容易，死也不易。

有网民认为，钢筋水泥修建的硬质墓地浪费土地资源，严重影响生态环境，殡葬改革口号虽已提出多年，但始终未完全落实。若想解决殡葬业暴利问题，需要加快市场化改革，政府应提供殡葬基本公共服务。（联合早报网编辑：王纬温）

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