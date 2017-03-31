“特习会”下周登场 中国副外长：中美有很多议题需讨论

（联合早报网讯）中国外交部副部长郑泽光今天针对“特习会”说，双方“有很多议题需要讨论”。他也就北韩拥核问题成为焦点指出，双方都很关注，因此须积极找到兼顾各方关切的办法解决。

中国国家主席习近平将于4月6至7日访问美国佛州，与美国总统特朗普会面，这场“特习会”因此成为焦点。据台湾媒体报道，中国外交部上午举行媒体吹风会，郑泽光在回答媒体提问时发表上述看法。

郑泽光首先主动就“特习会”指出，这是两位国家元首的首次会晤，双方“有很多议题需要讨论”，将就“共同关心的重大国际与地区问题”深入交换意见，增进相互了解，拓展两国合作，促进双方交流，“为今后一个时期的中美关系发展指明方向”。

针对被认为是“特习会”最受瞩目的北韩拥核问题，郑泽光说，双方都很关注这一问题。中国坚持实现朝鲜半岛无核化，维护半岛和平稳定，并透过对话协商解决问题。

他指出，当前朝鲜半岛形势十分复杂敏感，各方都要“着眼大局”，从自身利益和地区和平稳定出发，避免采取任何加剧局势紧张的言论行动，积极找到“兼顾各方关切”的办法，推动朝鲜半岛核问题妥善处理和解决。

至于“特习会”另一个焦点：贸易问题，郑泽光则说，中国不会刻意追求贸易顺差，无意采取货币竞争性贬值刺激出口。

他指出，中美都将推动并增进两国之间的贸易平衡。而美国应放宽民用技术产品对中国出口的限制，并为中国企业到美国投资提供更好环境，将更有助于解决中美贸易不平衡的问题。（联合早报网编辑：王纬温）

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