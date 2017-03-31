汉和：中国向中东出口“红旗9”防空导弹

（联合早报网讯）中东一个阿拉伯国家已与中国精密机械进出口公司签署进口HQ-9/FD-2000远程地对空导弹的合约。这款防空导弹成功出口富裕国家，意味着中国军事装备开始进入更高级的国际市场。

据台湾媒体今天报道，最新一期加拿大《汉和防务评论》月刊披露上述消息。

HQ-9的中文名称为“红旗9”，外销型号为FD-2000，是中国自行研制的防空导弹，近几年在国际防空市场上颇受关注。

据报道，汉和创办人平可夫在采访该采购国空军高级官员时，对方说竞争是在公平情况下展开的，俄罗斯和西方国家都有投标。

但HQ-9最终以性价比最高的优势被选中。

报道透露说，这已是FD-2000的第三个海外客户，HQ-9先前已出口到乌兹别克斯坦及土库曼斯坦。

据报道，HQ-9在乌兹别克斯坦及土库曼斯坦部署，将使这两国整个防空、空军作战体系发生重大变化，联合防空作战能力大大提升。

此外，这些国家一旦配备HQ-9，今后获取中国雷达、预警机、甚至战斗机的可能性将会大大增加。

报道也说，中国空军是HQ-9的最大用户，这种导弹部署在北京、广州和台湾海峡。

HQ-9最大射程125公里，使用先进的相位阵列雷达系统，一个发射营拥有八部发射车，每部发射车为四联装导弹。

平可夫说：“HQ-9成功出口第三个富裕国家，意味着中国的军事装备开始进入更为高级的国际市场。”（联合早报网编辑：王纬温）

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