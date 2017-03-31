台湾2014年“太阳花学运” 黄国昌等22人全部判无罪

（联合早报网讯）台湾2014年因立法院审查两岸服贸条例争议、引爆的“318太阳花”学运，台北地检署依妨害公务多罪起诉学运领袖时代力量立委黄国昌、学运主要人物林飞帆、陈为廷等22人。台北地院审理两年今天审结，黄国昌、林飞帆、陈为廷等22人全部无罪；全案仍可上诉。

据联合新闻网报道，检察官指控22人涉犯煽惑他人犯罪、煽惑无故侵入建筑物罪、妨害公务、侮辱公署以及违反集游法罪，计有黄国昌、导演李惠仁、台大教授蔡丁贵、林飞帆、陈为廷、魏扬、周馥仪、黄郁芬、曾柏瑜、陈廷豪、赖品妤、林楷翔、吴沣洪、赖富荣、李夙儒、黄国扬、许顺治、王溪河、王文斌、陈建斌、庄程洋、余能生接受审判。

据报道，黄国昌审判中指出，学运是站在民主宪政高度上的活动，是为了挽救濒临悬崖的民主宪政所发起的必要运动，重要被告也以公民不服从、公民可抵抗权作无罪答辩，并认为立法院审查服贸议案有代议政治失灵的宪政危机，他们有阻却违法的事由。

检察官论告则指出，尊重国民表达政治理念的自由，但不能逾法律界线，考量犯罪动机是因服贸协议的程序争议而起，事涉台湾与中国大陆社会民生的重大影响，认为对于重要议题的多元表达应予最大限度的维护与尊重，建议法官考量犯罪动机、侵害程度，从轻量刑。

学运的导火线始于2013年3月17日台湾立法院内政委员会审查海峡两岸服务贸易协议，国民党前立委张庆忠以30秒的时间即宣读将法案送院会存查，反服贸学生先前往立法院外静坐，隔天在林飞帆、陈为廷的带领下号召至少400名学生闯入立法院，占领议场，黄国昌也参与抗争。

检方认为太阳花学运共有三个违法争议，包括占领立法院、攻占行政院与路过中正一分局；“路过”的主要被告学生洪崇晏一审被判拘役55日，洪上诉高院，“攻占”案台北地院订下月10日针对90名被告宣判。（联合早报网编辑：王纬温）

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