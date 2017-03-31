“太阳花学运”人士判无罪 台法官：因为他们符合七大要件

（联合早报网讯）台北地院合议庭法官许泰诚、张少威与文家倩今天对2014年“太阳花学运”被告立委黄国昌等22人作出一审无罪判决，无罪理由主要是被告们辩解发动运动，是行使公民不服从以及抵抗权；法官审理认为，被告等人被指控犯行符合相关要件，有法律上却违法的事由，判他们全部无罪。

据联合新闻网报道，台北地院判决书指出，所谓公民不服从，有七个构成要件，包括：

一、抗议对象是与政府或公众事务有关的重大违法或不义行为。

二、须基于关切公共利益或公众事务之目的为之。

三、抗议行为须与抗议对象间具有可得认识之关联性。

四、须为公开及非暴力行为。

五、适当性原则：即抗议手段须有助于诉求目的之达成。

六、必要性原则：即无其他合法、有效的替代手段可资使用。

七、狭义比例原则：即抗议行动所造成的危害须小于诉求目的所带来的利益，且局限于最小可能的限度。

合议庭判决指出，台湾立法院前立委张庆忠处理服贸协议时所做“视为已审查、送院会存查”的行为，已违反先前的党团决议，未依正当法律程序审查议案；此举确实引发各界的批评与抗议，客观上也具有重大瑕疵。因此，黄国昌、林飞帆、陈为廷等人以占领立法院方式抗议，即有阻却违法的理由。（联合早报网编辑：王纬温）

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