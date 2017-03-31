港候任特首林郑：无法做到司局长过半是女性

（联合早报网讯）香港候任特首林郑月娥今天按规定签署法定声明，表明她不属于任何政党，她邀请其竞选办主任陈智思作见证人，并在传媒面前公开签署。

她也透露较早前已按法例要求签署书面承诺，表明若获中央委任为下届特首，任内也不会成为任何政党的成员，两份文件稍后一并提交予选举主任。

据明报新闻网报道，林郑被问到组班情况时透露，现时只能证实正开始接触合适人士，正处于磋商阶段，向对方讲解自己施政理念、具体政纲及对司局长位置的期望等，“无人会即刻应承”。

虽然竞选时表明希望推动更多女性担任司局官员，但林太坦言下届政府团队未能做到以女性官员为主，“无可能做到过半数是女性官员”。

她也说，会努力感染认为适合的女性参加团队，但承认有困难，因大家期望下届班子有公职经验，或在现届班子服务过，而这类人士不多。

对于私楼楼价再创新高，林郑指出，过去两届政府已先后推出辣招，虽有一定成效但仍难逆转楼价升势，强调上任后要增加供应及开拓新土地，未来土地及房屋是其施政的重中之重。

另一方面，林郑也预告说，今年七一两届政府交接适逢香港回归20周年庆典，加上很多社会议题，她将会常常现身特首办与现任特首及政府官员频密会面沟通。（联合早报网编辑：王纬温）

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